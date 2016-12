Vor genau einer Woche starb Adrian. Der Krebs hat ihn geholt, zu früh, wie er selber sagte. Nach Afrika wollte er noch reisen, Botswana, zu seiner ehemaligen Schwägerin. Und manche Dinge wollte er bereinigen. Die Zeit hat nicht gereicht, er wurde 68 Jahre alt. Hinterlässt zwei Töchter, Colette und Rebecca, die Enkelin Mila – und eine Stube, die er mit der halben Stadt teilte. Auch mit jenen, die keine eigene Stube haben: das Restaurant Manger & Boire an der Gerbergasse, ehemaliges Domizil des Namensgebers «Tee-Manger».

Letzter Ausflug in die Hasenburg

Hausmaler René Noël malt derzeit an seinem neuen Wandbild. Diesmal sind es keine Frösche in Highheels, die Cüpli trinken. Noël malt den toten Christus im Grab, frei nach Hans Holbein dem Jüngeren. «Non, c’est pas Adrian», sagt er, «c’est Jesus.» Ausgerechnet jetzt, da sein Freund tot ist, malt der Künstler so was. Jetzt, da Adrian nicht mehr im Hospiz liegt, malt er einen Toten im Bett. Es war Adrians Wunsch, dass Noël die Wand neu bemalt.

Vor zwei Wochen, als alle dachten, Adrian sei schon halb weg von der Welt, tauchte er plötzlich im «Manger» auf. Er hatte seine Familie angerufen, er wolle in die «Hasenburg». Sie holten den schwachen Mann im Rollstuhl ab, in der Beiz brachte er gerade mal ein Läberli hinunter. Danach zündete er eine Gitanes ohne Filter an. Das Rauchverbot ging ihm gegen den Strich, was hatte er zu verlieren?

Die Familie brachte Adrian ins «Manger». Er sah die weisse Wand. Was ihm einfiele, die Wand leer zu lassen, fauchte Adrian den trauernden Noël an. Nicht nur Noël war erstaunt, alle waren es. Adrian, du? Ja, er. Er trank Wein, so gut es ging, lachte, genoss die Zeit, bis ihn die Familie zurück brachte. Zurück ins Sterbehospiz.

Finanzielle Achterbahnfahrt