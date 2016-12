Aber nicht nur Fenstersimse und Fassade bröckeln: Das Dach ist undicht, die Haustechnik veraltet. Zudem muss das Gebäude erdbebensicher gemacht werden. In den Gängen im Untergeschoss stapelt sich Gerümpel: Kronleuchter neben Harassen, Festbänken oder Stühlen. Viele Räume stehen leer. «Die Kaserne kann in ihrem jetzigen Zustand nicht effizient genutzt werden», sagte Regierungspräsident Guy Morin gestern vor den Medien. «Wir müssen sie für die Zukunft fit machen.»

Das Gebäude sei nicht einladend: Die Fassade gegen den Rhein zum Beispiel, mit Fenstern, die mehr Gucklöcher sind; oder der abgeschlossene Hof ohne Durchgang zum Rhein. Es ist ein trostloser Anblick für einen Begegnungsort mitten in der Stadt.

Aber all das soll sich bekanntlich bald ändern – wenn es nach der Mehrheit der Basler Politiker geht. Im September hat der Grosse Rat die Sanierung gutgeheissen. Aber ein bürgerliches Komitee hatte darauf das Referendum ergriffen. Jetzt hat das Basler Stimmvolk das letzte Wort. Am 12. Februar entscheidet es an der Urne über das 44-Millionen-Projekt.

Dieses sieht vor, aus der Kaserne ein «attraktives und innovatives Quartier-, Kultur- und Kreativzentrum» zu machen. Geplant sind ein Restaurant, eine «Skybar» im Turm, Proberäume und Co-Working-Arbeitsplätze. «Es soll ein Haus für alle werden», sagt Morin. Deshalb sei es wichtig, dass die Kaserne nicht in die Hände eines Privaten kommt, «der das Gebäude nach wirtschaftlichen Überlegungen verwaltet».

Millionen für «Mäss» und Tattoo

Der Hauptteil der Kosten, rund 40 Millionen Franken, fallen für die bauliche Gesamtsanierung, den Umbau des Hauptbaus, den Abbruch des Zwischentrakts und technische Betriebseinrichtungen an. Dazu kommen 3 Millionen Mehraufwendungen, damit die Herbstmesse und das Basel Tattoo auch während des Umbaus auf dem Kasernen-Areal stattfinden können. «Das Gerüst kommt bei beiden Veranstaltungen weg, und Bauinstallationen müssen verschoben werden», sagt Daniel Uhlmann vom Basel Tattoo. Die Kosten dafür übernimmt der Kanton. Alles, was nur fürs Basel Tattoo notwendig ist, müssen die Veranstalter selber berappen: «Das wird uns voraussichtlich rund eine Million Franken kosten», sagt Uhlmann. «Wir brauchen zum Beispiel einen Durchgang, eine Garderobe und WC-Container.»

Trotz Mehrkosten kam es für die Organisatoren nicht infrage, an einen anderen Veranstaltungsort auszuweichen: «Die Kaserne Basel ist der richtige Ort für das Basel Tattoo.» Die Bauarbeiten betreffen voraussichtlich das Basel Tattoo 2019. Bei einem Ja im Februar beginnen die Arbeiten nach dem Tattoo 2018 und dauern dann etwa drei Jahre.

Zuversichtliche Regierungsräte

Wessels und Morin blicken der Abstimmung zuversichtlich entgegen. «Die Argumente sprechen dafür, dass wir gewinnen», sagt Morin. «Man muss das Gebäude sowieso sanieren.» Wird das Referendum angenommen, brauche es eine neue Ausschreibung und ein neues Projekt. «Der Projektierungskredit von 1,9 Millionen Franken war dann auch für die Katz», sagt Morin. Ein neues Projekt aufzugleisen, dauere weitere zehn Jahre. Bis dann könnte Wessels noch einige Brocken aus der Fassade klauben.