Die Budgetdebatten des Riehener Einwohnerrats verliefen in den letzten Jahren allesamt im gleichen Muster. SVP und FDP plädierten für Sparmassnahmen und forderten mal mit und mal ohne Antrag endlich Steuersenkungen. Die LDP mahnte zwar auch immer zur Ausgabendisziplin, folgte aber stets ihrem für die Finanzen zuständigen Gemeinderat Christoph Bürgenmeier und gab sich zusammen mit der CVP zurückhaltend. Für SP, EVP und Grüne kamen Steuersenkungen sowieso nie infrage.

Klares Votum der Kommission

Doch nun wendet sich das Blatt. Die Finanzkoordinationskommission (Fikoko), in der alle Präsidenten der Sachkommissionen Einsitz haben, fordert per Antrag an der Einwohnerratssitzung am Dienstag eine Senkung der Einkommenssteuern von 42 auf 40 Prozent der vollen Kantonssteuer und eine Reduktion von 48 auf 47 Prozent bei den Vermögenssteuern. Die Abstimmung in der Fikoko war mit fünf zu einer Stimme eindeutig: Die fünf bürgerlichen Mitglieder stimmten wohl für die Steuersenkung, Caroline Schachemann (EVP) wohl als einzige dagegen.

Da die SP-Fraktion bei der Verteilung der Kommissionssitze 2014 als Protest gegen die Sitzverteilung in den Kommissionen auf Kommissionspräsidien verzichtet hat, hat sie auch keinen Einsitz in der Fikoko. «Das hätte am schlussendlichen Entscheid auch nichts geändert», sagt SP-Fraktionspräsident Heinz Oehen. Er sei sich bewusst, falls die bürgerliche Zusammenarbeit am Dienstag im Einwohnerrat funktioniere, die Steuersenkung nicht zu verhindern sei.

Die geplante Steuersenkung hat rund vier Millionen Franken Mindereinnahmen für die Gemeindekasse zur Folge. Für Fikoko-Mitglied Patrick Huber (CVP) ist dies verkraftbar. «Nach der Genehmigung des Finanz- und Lastenausgleichs mit dem Kanton Basel-Stadt sind die damit verbundenen Unsicherheiten beseitigt. Nach Jahren der Überschüsse ist es Zeit, die Bevölkerung steuerlich zu entlasten.» Zudem hätten die Vorjahre gezeigt, dass im Riehener Budget stets noch Luft vorhanden sei. «Ich bin überzeugt, dass trotz eines Verlusts im Budget am Ende in der Rechnung eine schwarze Null resultieren wird.» Zudem stehe die Erhöhung des Eigenmietwerts an, was der Gemeindekasse mehr Steuergeld einbringe und die Riehener Liegenschaftsbesitzer zusätzlich belasten werde.

Hohe finanzielle Reserven

Die Steuersenkungsbefürworter erinnern an grosse Sonderausgaben wie die Schliessung des Gemeindespitals, den Landkauf im Moostal oder die letztjährige Zehn-Millionen-Einlage in die Pensionskasse. «Dies ging alles ohne Verluste über die Bühne», bemerkt Patrick Huber. Die Gegner der Steuersenkung warnen aber vor den unsicheren Folgen der Unternehmenssteuerreform III. Heinz Oehen befürchtet deshalb Einsparungen bei den Leistungen, die am Ende zulasten des Mittelstandes ausfallen würden. «Riehen hat hohe finanzielle Reserven. Ich bin überzeugt, dass dies ohne Einsparungen gehen wird», hält Fikoko-Mitglied Felix Wehrli (SVP) dagegen. «Und sowieso: es gibt jedes Jahr neue Unsicherheiten. Irgendwann muss die Steuersenkung kommen, die wir seit Jahren fordern.»

Gemäss Felix Wehrli beantragt die SVP-Fraktion am Dienstag gar eine Steuersenkung um drei Prozentpunkte auf die Einkommen. Bei Finanzchef Christoph Bürgenmeier (LDP) schlagen zwei Herzen in der Brust. «Als Liberaler bin ich für Steuersenkungen, aber auch für einen sorgfältigen Umgang mit den Finanzen.» Er kann den Antrag der Finanzkoordinationskommission verstehen, warnt aber auch vor den unsicheren Folgen der Unternehmenssteuerreform III, die Riehen rund 1,1 Millionen Franken kosten dürfte, und der teuren Übernahme der Schulanlagen. «Als Finanzchef würde ich mit der Steuersenkung noch etwas zuwarten. Man sieht in den Baselbieter Gemeinden, wo jetzt vielerorts die Steuern erhöht werden müssen, was zu schnelle Steuersenkungen zur Folge haben können.»