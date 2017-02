An der Vorfasnacht am Drummeli brachten die Bänggler den Vers in Absprache mit den Organisatoren nicht. An der Fasnacht hingegen schon. Für SRF-Redaktor Michael Luisier ist dies auch gut so. Er schätzt den satirischen Aspekt der Fasnacht. «Es muss nicht immer eine Pointe haben», stellt er klar. Ein Vers müsse auch mal zum Nachdenken anregen.

Wie im von ihm geschriebenen Prolog zum diesjährigen Pfyfferli, als er den toten Flüchtlingsjungen am Strand von Griechenland thematisiert. Für Luisier gibt es kein Thema, das an der Fasnacht nicht behandelt werden darf. Gemäss Thierry Moosbrugger ist es sogar wichtig, dass die Fasnächtler das Risiko eingehen, auch mal zu übertreiben: «Wenn man sich dies nicht getraut, kommt man auch nicht an den Punkt, an dem es richtig gut wird.»

Gefahr von Anschlägen?

Nach dem Attentat auf die französische Satirezeitung «Charlie Hebdo» wurde intensiv darüber diskutiert, was Satire alles darf und ob sie in Extremfällen auch gefährlich sein kann. Moderator Frank Lorenz stellte deshalb die Frage in den Raum, ob die Basler Fasnacht aufgrund ihres teils bissigen Humors sogar der Gefahr von Anschlägen ausgesetzt sei.

Ausschliessen könne man nie etwas, waren sich die vier Experten einig. Thierry Moosbrugger ist aber überzeugt, dass es in Basel gerade wegen der Fasnacht leichter fällt, mit heiklen Themen umzugehen. «Wir sprechen die Themen bereits an der Fasnacht an. Das entschärf die Debatte im Alltag markant.» Genauso beim politischen Diskurs, glaubt Michael Luisier. «Dank der Fasnacht haben wir in Basel ein unverkrampftes politisches Niveau.» Für Pia Inderbitzin ist dies eine der grossen Stärken der Fasnacht. Für die ehemalige Schnitzelbängglerin ist klar: «Anarchie gehört zur Fasnacht!»