Der Basler Tram- und Busbetrieb ist ein Wunschkonzert – zumindest für die Chauffeure der Baselland Transport AG (BLT). Sie haben dank eines Wunschdienstplans mehr Einfluss auf die Diensteinteilung als die Chauffeure der BVB. Diese hingegen sind mit der Diensteinteilung nach dem Motto «alle fahren alles» nicht zufrieden.

Was auf dem Land funktioniert, ist offenbar nicht automatisch auch bei den Basler Verkehrsbetrieben möglich. BVB-Mediensprecher Benjamin Schmid weist darauf hin, dass BLT und BVB nicht eins zu eins vergleichbar seien, etwa wegen ihrer unterschiedlichen Grösse. Die BVB beschäftigen rund 650 Tram- und Buschauffeure, die BLT etwa 380. Dass der Wunschdienstplan aber auch in grösseren Betrieben erfolgreich eingesetzt wird, zeigen die Beispiele aus Zürich und Bern. In der Hauptstadt setzt Bernmobil seit 2010 auf das System Wunsch. Die Chauffeure können Wünsche zur Schicht, zur täglichen Arbeitsdauer und zum Ruhetagsintervall anbringen. Rolf Meyer von Bernmobil schreibt, die 529 Chauffeure seien sehr zufrieden mit der Diensteinteilung.