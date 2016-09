Der Zoo Basel ist seit fast 150 Jahren eine feste Institution, welche aus der Region nicht mehr wegzudenken ist. Für die Menschen in unserer Region, aber auch für viele Besucherinnen und Besucher aus anderen Teilen der Schweiz und dem Ausland, ist der Zoo Basel ein einzigartiger Anziehungspunkt.

Der Zoo Basel schliesst sich würdig an die bisher ausgezeichneten Preisträger, wie etwa Prof. René L. Frey, Stephan Musfeld, alt Regierungsrat Peter Schmid, Hans-Peter Platz, Peter Bläuer, Heidi Tschopp, Werner Schneider, Regierungsrat Kanton Aargau, Matthias Müller, Dr. h.c. Thomas Straumann, Rita Kohlermann, Paul Messmer und Christoph Stutz, Erik Julliard, der FC Basel und Prof. Dr. Antonio Loprieno, an.

Die feierliche Preisübergabe im Beisein verschiedener Exponenten aus Politik, Wirtschaft und Zoo Basel fand am Dienstag, 6. September 2016 im Zoologischen Garten Basel (Zolli-Saal im Restaurant) statt.

Nach dem musikalischen Auftakt hiess Präsidentin Elisabeth Schneider-Schneiter die rund 130 Gäste herzlich willkommen.

Dr. Carlo Conti, Präsident von Basel Tourismus und Alt-Regierungsrat Basel-Stadt, hielt die Laudatio auf den Preisträger.

Dr. Olivier Pagan, Direktor vom Zoo Basel, bedankte sich mit einer begeisternden Rede über die Bedeutung und Rolle des Zoos und gab den Dank auch an alle seine Mitarbeitende und die vielen freiwilligen Helferinnen und Helfer weiter. Zusammen mit dem geplanten Ozeanium soll der Zoo Basel in Zukunft als einzigartiges, markantes Zentrum für Erholung, Bildung, Forschung und Naturschutz in der Schweiz stehen, so Pagan.