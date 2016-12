Aufatmen für die beiden Angeklagten: Sowohl der 49-jährige Hauptangeklagte (bz von gestern) wie auch sein 79-jähriger Bekannter wurden gestern von allen Vorwürfen freigesprochen.

Klar war für das Dreiergericht, dass die zwei Männer vor rund zehn Jahren eine Scheinehe in die Wege geleitet haben, um der damals 30-jährigen Thailänderin eine Aufenthaltsbewilligung in der Schweiz zu besorgen.

Dass die Frau als Sexarbeiterin im Kleinbasel auch schwere Übergriffe erlebt habe, sei ebenfalls glaubwürdig. Doch die genaue zeitliche Zuordnung diese Aussagen sei nach derart langer Zeit schwierig, und die Frau habe in einigen Punkten auch nachweislich falsch ausgesagt.

Zweifel säte auch die Aussage der Frau, sie sei vom 79-Jährigen ins Kleinbasel gefahren worden und habe dabei nicht bemerkt, dass sie in ein Bordell gebracht worden sei. «Möglicherweise sieht man das einem Haus von aussen nicht an, dass es ein Puff ist. Aber wir können der Aussage der Frau nicht mehr folgen, wenn sie sagt, auch in der Wohnung selbst habe sie nichts bemerkt. Das ist realitätsfremd, das glauben wir nicht», sagte Gerichtspräsidentin Susanne Nese.

Eine Lücke im Gesetz

Offen blieb auch die Frage, wie wo tatsächlich Geld geflossen ist und ob die Frau tatsächlich Schulden von 60 000 Franken abarbeiten musste.

Gerichtspräsidentin Nese betonte allerdings auch, man könne den beiden Angeklagten keine Opferrolle zubilligen. «Sie sind kein Wohltäter», sagte Nese zum 49-jährigen ehemaligen Geschäftsführer des Bordells, und auch der 79-Jährige sei in dieser Geschichte nicht das Opfer.

Indes hätte das Strafgericht auch bei einer besseren Beweislage einen Freispruch fällen müssen: Der Artikel 196 des damals geltenden Strafrechts stellte wörtlich lediglich den Handel mit mehreren Menschen unter Strafe, nicht aber den Handel mit einem einzelnen Menschen. Der Gesetzgeber hat den Fehler im Jahr 2006 korrigiert. Seither spricht das Schweizer Strafrecht nicht mehr von «der Unzucht Vorschub leisten», sondern von «sexueller Ausbeutung».

Sowohl die Staatsanwaltschaft wie auch die Anwältin der Thailänderin können das Verfahren noch weiterziehen. Mit dem Freispruch wies das Strafgericht auch sämtliche Zivilforderungen der Frau ab. Das Migrationsamt wollte ihr bereits früher die B-Bewilligung entziehen, als die Scheinehe aufgeflogen war, während des laufenden Strafverfahrens durfte sie sich mit einer Härtefallbewilligung in der Schweiz aufhalten. Offenbar lebte sie jahrelang in einer Schutzwohnung, die von der Opferhilfe finanziert worden ist. Früher hatte die Frau stets betont, sie wolle in der Schweiz bleiben. Am Montag sagte sie den Richtern allerdings, sie wolle zurück nach Thailand.