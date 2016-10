Es wird gespritzt und gedealt

Kaum wurde am Mittwochabend die Fragerunde eröffnet, schossen Hände in die Luft. Anwohner erzählten, dass im Quartier und auf den öffentlichen Toiletten gebrauchte Spritzen herumliegen und die Spielplätze nur noch von Drogensüchtigen genutzt werden. Sie würden in aller Öffentlichkeit Drogen konsumieren und auch dealen. Die Verantwortlichen betonten, dass sie auf Hinweise der Anwohner angewiesen seien, man sich jederzeit über eine Hotline melden könne, wenn irgendwo Spritzen liegen, oder sogar je nach Situation die Polizei alarmieren könne.

Immer wieder kam auch die Frage, welche 13 alternativen Standorte denn geprüft worden seien. Das allerdings möchte das Gesundheitsdepartement nicht offenlegen: «Das ist der Sache nicht dienlich. Dies haben wir auch beim K+A Dreispitz so gehalten», sagt Bohnenblust. Für eine K+A gebe es keinen idealen Standort – auch nicht in den Augen des Gesundheitsdepartements: «Unsere Evaluation hat aber ergeben, dass der Standort Wiesenkreisel valabel ist», sagt Bohnenblust.

Schnell wird denn auch klar, dass das Hauptproblem der Anwesenden nicht per se die Süchtigen im Quartier sind. Dass diese Menschen eine Anlaufstelle brauchen, ist den meisten bewusst. Eine offene Drogenszene wie in den 80er-Jahren möchte niemand.

Aber das Quartier entwickle sich, es entstehe unter anderem ein Platz, der vor allem von Jugendlichen genutzt werden soll und ein Kindergarten. «Uns ist wichtig, dass die Verantwortlichen beim Kanton ein Bewusstsein für die Situation haben, auf Probleme reagieren und vor allem keine Kinder gefährdet werden», sagt Cordula Hawes von den Ambassadoren Erlenmatt. Gleichzeitig müssten sich aber auch die Anwohner konsequenter bei den zuständigen Stellen melden, wenn es zu Problemen kommt. Ihrer Meinung nach muss sich vor allem die Kommunikation verbessern.

Fremdsprachige übergangen

Die Kommunikation beginnt bei der Einladung: «Ein Teil der Anwohner war von Anfang an ausgeschlossen», sagt Schopfer. Er kritisiert, dass es die Informations-Flyer mit wichtigen Telefonnummern nur auf Deutsch gibt genauso wie die Einladung zum Info-Anlass. «Das Gesundheitsdepartement müsste doch wissen, dass im Quartier viele Expats und Menschen mit Migrationshintergrund leben.»

Bohnenblust sagt, sie würden sich überlegen, die Flyer in Zukunft zu übersetzen, was aber einen zusätzlichen Aufwand mit sich bringe. «Wir wissen ja nicht, in welchen Haushalten welche Sprache gesprochen wird.» Die jetzige Einladung habe eine Quartierorganisation von sich aus übersetzt und unter die Anwohner gebracht.

Aus dem Publikum kam gestern aber keine einzige Frage in einer Fremdsprache – und auf die Frage, ob Baseldytsch in Ordnung sei, hat sich niemand gemeldet.