«Also alle Fragen beantworten kann ich jetzt nicht», sagte Jens-Jörn Jenrich, zukünftiger Leiter der Wohnsiedlung Dreispitz, gut gelaunt und mit einem grossen Stapel bunter Fragezettel in der Hand. Am Mittwochabend informierte der Kanton Basel-Stadt im Restaurant «Blinde Kuh» über den neuen Ortsteil.

Vor allem Familien aber auch Einzelpersonen sollen ab Januar in die Wohneinheiten am Dreispitz einziehen, Platz gibt es für bis zu 250 Personen. Jenrich, der mit den Büros des Migrationszentrums aus der Dornacherstrasse 43 ebenfalls in die neue Siedlung ziehen wird, bemühte sich wie seine Kolleginnen und Kollegen redlich, Rede und Antwort zu stehen. Die Fragen konnten vor der Anwohnerinformation schriftlich eingereicht werden.

In Sachen Asylunterkünfte ist man routiniert im Quartier: Das Gundeli zeigte sich vor allem interessiert. Ob die zukünftigen Bewohner WiFi haben werden, wollten die Gundelianer wissen, wie die Beschäftigungsprogramme entlohnt würden, wie die vorgesehene Videoüberwachung aussehen werde und wie das mit den Deutschkursen sei.

Besorgte Bürger? Keine Spur!

Ein kleiner Teil der zukünftigen Bewohner steht schon fest. Es sind Bewohner aus anderen Asylunterkünften in Basel, die aus unterschiedlichen Gründen umziehen müssen. Weitere Zuweisungen macht der Bund. Pro Person sind am Dreispitz 16 Quadratmeter Wohnfläche vorgesehen – nicht luxuriös, aber anständig, so Christoph Währen, zuständiger Projektleiter des Hochbauamts.

Wie viele Personen in Zukunft am Dreispitz wohnen werden, weiss noch niemand – zu unberechenbar ist die weltpolitische Lage. Andere mögliche Bewohner wie Menschen mit geringem Einkommen oder Studenten habe man schon im Blick, falls die Lage sich in den kommenden Jahren entspanne, versicherte Nicole Wagner, Amtsleiterin Sozialhilfe Basel-Stadt, auf Nachfrage. Immerhin wird die Siedlung voraussichtlich zehn Jahre stehenbleiben.

Schulen schon voll

Für Fragen sorgte auch die geplante Schule der Siedlung. Dort sollen die Primarschulkinder der Bewohner unterrichtet werden, statt sie in den umliegenden Schulen unterzubringen. Ein Plan, der bisher nicht überall auf Zustimmung stiess. Basler Kinder sollten den Schulweg zu Fuss bewältigen können, begründete Christian Griss, Leiter Dienste der Volkschulen. Was man nur halb gelten lassen kann. Das Thiersteinerschulhaus etwa befindet sich nur einen Kilometer von der neuen Siedlung entfernt.

Dazu, gab Reiss zu, gebe es ein Platzproblem. Die baselstädtischen Schulen seien «sehr voll». Mit den neu eingerichteten Einstiegsgruppen seien zudem nicht nur die umliegenden Schulhäuser bereits sehr belastet.

Sorgen macht den Einwohnern des Gundeldinger Quartiers die Nähe der Unterkunft zur Kontakt-und Anlaufstelle für Drogenabhängige, die sich gleich nebenan befindet. «Quartierpolizist» Silvio Fumagalli sieht das erst einmal gelassen. Für die neue Geflüchtetenunterkunft ist der Quartieraufteilung wegen sein Kollege David Schmid zuständig. Man werde die Lage beobachten, sei aber nicht übermässig besorgt, fand dieser.

Gewünscht: Anbindung

Um die Anbindung der Siedlung hat sich eine Planungsgruppe bereits Gedanken gemacht. Der Gruppe gehören verschiedene Einzelpersonen und Quartierorganisationen an. So wird es einen direkten Zugang von den Wohneinheiten zur Buslinie 36 geben und damit Anbindung ans Leben im Gundeldingerquartier.