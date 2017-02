Ein Zeichen setzen

Das will Basel-Stadt unbedingt verhindern. Ziel: Das Bundesparlament soll das Projekt in den nächsten Bahnausbauschritt Step 2030/35 aufnehmen, obwohl die Mittel knapp sind. «Mit dem Willen zur Vorfinanzierung wollen wir ein Zeichen setzen und den Beschluss in Bern begünstigen», sagt LDP-Grossrat Heiner Vischer. Zumal selbst Verkehrsministerin Doris Leuthard in der Vergangenheit die Möglichkeit propagiert und auf den Kanton Zürich verwiesen hatte, der über eine Vorfinanzierung seine Durchmesserlinie frühzeitig realisieren konnte.