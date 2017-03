Im Rahmen der Neugestaltung der Innenstadt ist der Rümelinsplatz erst im Jahr 2021 an der Reihe. Aber bei der Pro Innerstadt und beim Bau- und Verkehrsdepartement (BVD) ist man bereits länger am Planen. Und zwar in 23 verschiedenen Varianten. So viele Projektideen gingen nämlich ein, entschieden hat man sich nun, die Variante «Platzlichtung» des Berliner Büros Franz Reschke Landschaftsarchitektur.

Um dieses Projekt umzusetzen, braucht es allerdings noch das Einverständnis des Grossen Rates. Dieser müsste dann auch den Kostenrahmen von 3,8 Millionen Franken schlucken, den das Baudepartement für die Oberflächengestaltung einkalkuliert hat. Allerdings soll das nun von einer Jury auserkorene Projekt etwas günstiger kommen.

Die Basler und ihre Gäste sollen nach dem Willen des BVD nicht mehr nur über den Rümelinsplatz hasten, um vom Spalenberg in Richtung Gerbergasse zu eilen. Vielmehr soll hier ein «Ort zum Flanieren» entstehen, wie das BVD mitteilt. Deshalb sollen, wie in grossen Teilen der Innenstadt, die Strassenlinien verschwinden, der Platz eine durchgehende Oberfläche erhalten. Durch den Wegfall der Trottoirränder würden «Boulevardgastronomie, Fasnacht und andere Veranstaltungen begünstigt.»

Bestehen soll diese durchgehende Oberfläche nicht etwa aus dem sonst in der Stadt verlegten Alpnacher Quarzsandstein, sondern den – ebenfalls im Gestaltungskonzept Innenstadt vorgesehenen – Rheinwacken, so wie sie bereits auf dem Münsterplatz oder den Seitenpartien des Spalenbergs zum Einsatz kommen. Die Münz- und die Schnabelgasse würden gleichermassen gestaltet daherkommen. Statt der heute auf dem Platz stehenden hölzernen sollen Steinbänke angeschafft werden. Diesen spenden Bäume Schatten, von denen es in Zukunft auch mehr geben soll, als die derzeit eher kümmerliche Bepflanzung.

Stimmt das Parlament zu, kann die Neugestaltung des Rümelinsplatzes 2021 beginnen, im Rahmen der ohnehin anstehenden Sanierungsarbeiten für die darunterliegenden Leitungen.