70 Jahre ist es her, dass Sir Winston Churchill in Zürich seine berühmte Rede hielt und frenetischen Beifall erntete. Der Zweite Weltkrieg war zu Ende, es galt, wieder zur Normalität zurückzukehren und Perspektiven für eine friedliche Zukunft zu entwickeln. Churchill hielt ein flammendes Plädoyer für ein geeintes Europa, ein Kontinent, auf dem die Nationen miteinander und nicht gegeneinander arbeiten. «Wir müssen eine Art Vereinigte Staaten von Europa errichten», sagte er damals. Visionär meinte er: «Der erste praktische Schritt wird die Bildung eines Europarates sein.»

70 Jahre später stehe ich vor seinem Urenkel Randolph Churchill (61) in Basel in der Smoker’s Lounge am Rhein. Und tatsächlich: Da sind Ähnlichkeiten vorhanden, zumindest äusserliche. Auch die Zigarre darf nicht fehlen.

Was würde Sir W. sagen?

Churchill jr. jr. jr. ist EU-Kritiker und befürwortete den Brexit, den Ausstieg Grossbritanniens aus der EU. Ob sich sein Urgrossvater im Grab umdrehen würde? «Ich weiss nicht, was der Urgrossvater zur heutigen Situation in Europa gesagt hätte», formuliert der Urenkel in gepflegtem English. Doch dann wird er deutlich: «Wenn sie Europa anschauen, besteht dieses aus fantastischen individuellen Staaten. Ich glaube, er hätte die demokratischen, individuellen Rechte der einzelnen Nationen hervorgehoben. Und wenn Grossbritannien die EU verlässt, werden wir noch immer Europäer sein. Aber Grossbritannien teilte nie diesen EU-Föderalismus.»