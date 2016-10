Sie und viele andere Basler sassen stundenlang vor dem Radiogerät wie das Kaninchen vor der Schlange. Warum sind sie nicht geflüchtet?

Man hat den Behörden irgendwie vertraut: Zu Hause bleiben, Fenster und Türen schliessen. Man hoffte zweckoptimistisch, es möge glimpflich ausgehen.

Fühlen Sie sich heute sicher in Basel?

Schweizerhalle kommt mir jedes Mal wieder hoch, wenn es nach etwas stinkt. Wir wohnen unweit vom Novartis Campus, da konnte man relativ häufig dieses Lindan riechen. Mich erstaunt, dass die Presse es oft nicht für nötig hält, genauer über solche Vorfälle zu informieren. Oft ist in einer ersten Meldung von «einer Firma» und einem «unbekannten Stoff» die Rede. Präzisierungen folgen selten.

Es heisst fast immer: Für Bevölkerung und Umwelt habe nie irgendeine Gefahr bestanden. Glauben Sie das?

Ich habe bei der Kontrollstelle Basel-Stadt eine Chronologie der Störfälle eingefordert. Diese Stelle registriert aber nur Vorfälle, die über das Firmengelände hinaus wahrnehmbar sind. Verletzte oder Geruchsbelästigungen innerhalb einer Firma fliessen nicht in diese Statistik ein. Gemäss Mediendatenbank kam es allein 2012 in Basel zu mehreren Zwischenfällen mit Verletzten.

Man kann sowieso nicht alles riechen. Wie weiss man, wann etwas über das Firmengeländer rüberschwappt?

Das kommt dazu. Wir müssen immer darauf vertrauen, was die Industrie sagt. Auch jetzt beim Chemieunfall in Ludwigshafen hiess es an der Pressekonferenz: Die Messtrupps von der BASF melden uns das. Man verlässt sich auf die Messungen derjenigen Firma, die das Unglück verursacht hat. Ich bin nicht sicher, ob das eine gute Aufteilung ist. Eigentlich müsste der Staat das selber kontrollieren.

Sie haben für das Hörspiel und das Stück viel recherchiert. Welche Befunden haben Sie überrascht?

Mir war nicht bekannt, dass das Kapitel Schweizerhalle tatsächlich nicht abgeschlossen ist: Grund- und Trinkwasser sind immer noch bedroht, die Sanierungsziele konnten bis heute nicht eingehalten werden. Ebenso wenig war mir bekannt, in welchem Ausmass die Industrie in den 60ern bis in die frühen 80er Jahre ihren giftigsten Müll irgendwo in den Wäldern verscharrt hat. Das steht für mich im Widerspruch zur hochprofessionellen Forschungsarbeit und marktstrategischen Intelligenz dieser Firmen. Beim Recherchieren sind immer mehr Fragen aufgetaucht, meine Wut wurde immer grösser.

Für Ihr Theaterstück haben Sie hunderte von Fragen zusammengestellt. Wie kamen Sie darauf?

Ich habe lange überlegt, wie ich diese Stoffmasse in eine Bühnenform bekommen kann. Es wurde mir klar, dass ich Thema und Personal stark reduzieren muss. Da kam mir die Idee, dass es ein Feuer braucht. Dieses Feuer hat auf einmal ein Licht auf alles geworfen, was zuvor im Verborgenen lag. Das ist nun die Grundsituation des Stücks: Vier Stimmen stehenum ein Feuer und stellen Fragen. Das Feuer ist einerseits eine Gefahr, anderseits spendet es Wärme. Das entspricht der Situation in Basel: Wir wärmen uns an der Chemie, sie gibt uns Medikamente, Arbeitsplätze, Wohlstand, Kulturförderung. Gleichzeitig ist sie ein Risiko. Dank den Fragen ist das Stück keine reine Polemik, auch nicht nur das Ergebnis meiner Recherche. Offene Fragen laden das Publikum ein, selbst Antworten zu suchen.

Ihr Hörspiel anderseits ist eine Collage, vor allem aus Radiobeiträgen jener Nacht. Die mediale Begleitung war auch nicht gerade nur gelungen.

Die Stadt war völlig überrumpelt. Man wusste zunächst nicht einmal, wie man die Sirenen auslöst, der Pressealarm funktionierte nicht, bei den Polizeiwagen waren die Batterien für das Megafon nach einer halben Stunde leer, Sandoz hat es nicht geschafft, rechtzeitig eine Liste zu liefern mit den Stoffen, die da brennen. Ein totaler Informationsnotstand. Entsprechend wurde spekuliert.