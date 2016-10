Michael Baas (59) betreut als koordinierender Redaktor der «Badischen Zeitung» die seit 2005 täglich ausser Sonntag publizierten Seiten Dreiland sowie die regionale Kultur. Diese erscheinen in einer Auflage von bis zu 35 000 im an die Schweiz angrenzenden Südbaden. Baas hat Literaturwissenschaft und Soziologie studiert, arbeitet seit 1999 in Lörrach und verfolgt auch das politische Geschehen der Region Basel.

Herr Baas, interessiert sich in der deutschen Nachbarschaft Basels überhaupt jemand für die anstehenden Wahlen in Basel?

Michael Baas: Die politisch Interessierten und die Funktionsträger sicher. Sie sind tendenziell gespannt darauf, wie es ausgeht. Je näher man der Schweizer Grenze kommt, desto sensibilisierter sind die Leute. Und dann gibt es natürlich die rund 30 000 Grenzgänger, die aus den Landkreisen Lörrach und Waldshut in der Schweiz arbeiten.

Was würde sich mit einer bürgerlichen Mehrheit in der Regierung ändern?

Ich halte das Rechts-Links-Schema generell für überholt und sehe in Basel keine linke, sondern allenfalls eine linksliberale Politik. In Deutschland werden viel dezidierter linke Positionen vertreten. Die Basler Politik ist sehr wirtschaftsnah und von keiner linken Ideologie dominiert – auch die SP macht aus meiner Sicht eine sehr pragmatische Politik. Aus südbadischer Sicht steht der Kanton Basel-Stadt sehr gut da. Ich sehe da keinen Anlass, die politischen Verhältnisse grundlegend zu verändern. Die Regierung macht einen guten Job.

Glauben Sie trotzdem an einen Machtwechsel in Basel?

Das ist schwer zu sagen, ich bin kein Kaffeesatzleser. Wir haben natürlich auch die Umfragen von «bz» und «Tageswoche» wahrgenommen, die auf eine Wechselstimmung deuten. Ein knapper Ausgang liegt nahe.

Wie steht man in Südbaden zu einem Einzug der SVP in die Regierung?

Es gibt hier schon Befürchtungen, dass Basel sich in dem Fall wie die Schweiz stärker auf das Nationale zurückziehen wird und die grenzübergreifende Kooperation wieder mehr aufs Abstellgleis gerät. Als ich Ende der 90er-Jahre hier angefangen habe, war das Verhältnis zu Basel viel belasteter. Basler standen im Ruf, Rosinenpicker zu sein und mit einer Kolonialherrenmentalität aufzutreten. Da hat sich viel geändert. Ich weiss aber nicht, ob die Befürchtungen eines Rückschritts berechtigt sind. Beim Projekt, die Hochrheinstrecke nach Schaffhausen zu elektrifizieren, spielen SVP-Politiker zum Beispiel eine konstruktive Rolle. Man sollte das also nicht dramatisieren und die SVP nicht prinzipiell dämonisieren.

Und was passiert mit einem FDP-Regierungspräsidenten statt eines Grünen?

Baschi Dürr steht sicher für andere Akzente. Gleichzeitig wäre ich vorsichtig zu sagen, dass er für einen Politikwechsel steht. Die Erfahrung zeigt, dass manche Politiker, bevor sie im Amt sind, irritierende Positionen vertreten, sich im Amt aber anpassen. Das war auch bei Ronald Reagan so. Andererseits ist den politischen Kreisen hier der Status quo ein stückweit lieber als ein Wechsel insbesondere mit der SVP in der Regierung.

Wie intensiv berichten Sie über die Wahlen?

Wir haben damit angefangen, die Kandidaten für den Regierungsrat zu melden. Danach gab es mehrere Beiträge und Stimmungsberichte, in denen es um deren Chancen und die Parteien ging. In einem grossen Artikel dieser Tage habe ich für unseren Mantelteil, der im gesamten Verbreitungsgebiet mit rund 140 000 Exemplaren erscheint, einen Überblick gegeben, auch über die Wahlen im Aargau.