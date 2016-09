Der Basler Bahnhof SBB wird in den nächsten Jahren zu einer Dauerbaustelle. Erst kürzlich haben die SBB das Baugesuch für die Sanierung des Westflügels, des sogenannten Elsässer Bahnhofs, eingereicht. Noch wichtiger aber sind zwei Projekte, die laut SBB prioritär sind: der Ausbau der Perronanlage im südlichen Bereich des Bahnhofs, also auf der Gundeldinger Seite, sowie der Bau einer neuen Personenunterführung West zwischen Bahnhofspasserelle und Margarethenbrücke. Nötig seien diese, «damit Züge und Passagierströme auch künftig pünktlich und sicher ans Ziel gelangen», teilt SBB-Mediensprecher Marc Olivier Dischoe der bz mit.

Hintergrund laut SBB: «Der Bahnhof Basel SBB ist zu Spitzenzeiten bereits heute voll ausgelastet, insbesondere die Passerelle. Diese Spitzenbelastung wird weiter zunehmen. Im Ausbauschritt 2025 ist der S-Bahn-Viertelstundentakt Liestal–Basel geplant. Zudem kommen noch mehr stark ausgelastete Züge gleichzeitig im Bahnhof an.» Jeder, der sich schon zur Rushhour über die Passerelle gequält hat, wird das bestätigen.

Mindestens noch zwölf Jahre

Bis mit der «neuen, grosszügigen Personenunterführung», wie die SBB das nennen, die Passerelle endlich entlastet wird, vergehen allerdings etliche Jahre. Die Inbetriebnahme ist laut SBB frühestens 2028 möglich. Voraussetzung dafür ist bei einer Kostenschätzung von 310 Millionen Franken die Finanzierung. Sie ist noch nicht gesichert, beziehungsweise nicht im Bahnausbauschritt 2025 enthalten. Ein kleiner Hoffnungsschimmer: Teilinbetriebnahmen der zweiten Querung seien laut SBB «allenfalls früher» als 2028 möglich.

«Wenn immer möglich, soll im Rahmen des nächsten Ausbauprogrammes des Bundes und somit im Rahmen des Bahninfrastrukturfonds für die notwendigen bahnseitigen Massnahmen eine Finanzierung gefunden werden», informiert Benno Jurt vom Basler Amt für Mobilität. Gemeint ist damit der Eisenbahnausbauschritt 2030/35, für den laut Bundesamt für Verkehr (BAV) im zweiten Halbjahr 2017 die Vernehmlassung eröffnet wird. 2018 ist die Botschaft ans Parlament geplant, gefolgt von einer voraussichtlichen Entscheidung 2019. Zu einzelnen Projekten nimmt das BAV derzeit nicht Stellung.

Die SBB sehen in einer Finanzierung im Ausbauschritt 2030 eine mögliche Lösung, vorwärtszumachen. «So könnte man den Bau der Personenunterführung West vorziehen, in enger baulicher Abstimmung mit dem Ausbau der südlichen Perronanlage.» Bei gesicherter Finanzierung sei ein Baubeginn frühestens 2021 möglich. Derzeit ist für die Querung die Objektstudie abgeschlossen. Der Start des Vorprojekts und seine Finanzierung sei abhängig vom Konsens mit BAV und Kantonen.

Besser sieht es beim Ausbau der südlichen Perronanlage aus. Hier soll auf der Gundeldinger-Seite südlich des letzten Durchfahrtsgleises 19 ein neuer Perron entstehen – an beiden Kanten sollen Züge halten können. «Um für die Ausbauten den nötigen Platz zu schaffen, müssen in diesem Bahnhofteil unter anderem die bestehenden Perrons und Gleise verschoben beziehungsweise neu gebaut werden», so der SBB-Sprecher.