Dürr hingegen hat gegen aussen wenig mit Kultur am Hut. Sein gutes Abschneiden liegt wohl an seinem Bekanntheitsgrad. Doch die Umfrage wurde vor Dürrs Umverteilungsideen für Museen gemacht. Seine Überlegungen in Richtung Privatisierung könnte ihn Stimmen kosten.

Denn offensichtlich haben bei der Umfrage auch Linke für ihn gestimmt – und nicht für die Grünliberale Martina Bernasconi. Diese würde bei einer jetzigen Wahl nur 8 Prozent erreichen. Sie bleibt dennoch zuversichtlich: «Ich träume davon, dass sich Baschi Dürr nach einem ersten schlechten Wahlgang für das Präsidium zurückzieht und ich nochmals kandidieren kann.»

Für den zweiten Wahlgang rechne sie sich ernsthafte Chancen aus. Bei der Umfrage für die Regierungsratswahlen landete Bernasconi wie auch bei der Präsidentenumfrage am Schluss.