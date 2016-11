Herr Dürr, Hand aufs Herz: Warum sind Sie wirklich so Knall auf Fall aus dem Rennen um das Regierungspräsidium ausgestiegen?

Baschi Dürr: In einer Gesamtabwägung aus meinem tatsächlich nicht berauschenden Resultat, dem sehr guten Resultat meiner Kontrahentin und der Tatsache, dass wir doch einige Baustellen haben im Departement bin ich zum Schluss gekommen, dass ich mich auf den Regierungswahlkampf und das Justiz- und Sicherheitsdepartement konzentrieren möchte. Ich habe schon im Frühling erklärt, dass ich hierbleiben will, sollte es mit dem Regierungspräsidium nicht klappen.

Und diese Erkenntnis ist Ihnen ganz plötzlich in der Nacht nach dem ersten Wahlgang gekommen?

Wir haben das noch hin und her diskutiert und abgewogen. Aber letztlich muss man so etwas selber entscheiden.

Die angesprochenen Baustellen sind departementsintern aber schon lange bekannt. Dennoch wollten Sie bis vor kurzem das Regierungspräsidium übernehmen.

Als ich meine Kandidatur für das Regierungspräsidium angekündigt habe, waren die Themen aber weniger virulent – auch in der Öffentlichkeit.

Aber im Justizdepartement waren Sie sehr wohl bekannt

Natürlich. Und wir waren an den Themen immer dran und haben in den letzten vier Jahren viel aufgeräumt. Gerade was Planung und Steuerung, Führung und Controlling betrifft. Wir haben alle Weisungen überarbeitet und praktisch alle abgeschlossen – nur jene mit den Dienstfahrzeugen noch nicht. Natürlich geben solche Negativschlagzeilen aber auch intern zu diskutieren. In dieser Gesamtabwägung bin ich dann zum Schluss gekommen, das ich im JSD bleiben möchte.

Dann war Ihnen das eigentlich schon vor der Präsidiumswahl klar?

Man überlegt sich natürlich verschiedene Szenarien. Es gibt aber keinen fixen Raster: In diesem Fall entscheide ich das, in jenem dieses. Dafür gäbe es ja zu viele Möglichkeiten.

Mit diesem Entscheid aber stellen Sie sich Lorenz Nägelin faktisch vor die Sonne. Immerhin ist der SVP-Kandidat bei einem Wechsel ins Regierungspräsidium als Ihr idealer Nachfolger angepriesen worden.

Das wäre allenfalls eine Option gewesen. Es ist aber nicht richtig, dass Lorenz Nägelin einzig und alleine auf das Justizdepartement aspiriert haben soll. So habe ich ihn und uns nie verstanden.

Dennoch: Für Aussenstehende wirkte der Rückzug sehr überhastet. Es erschien nicht als Zeichen von Stärke.

Ich habe verschiedene Reaktionen erhalten: Manche fanden, das sei gut. Jetzt macht er Nägel mit Köpfen. Kritik gab es aber auch. Man muss in diesem Moment auf jeden Fall rasch entscheiden, weil an den Folgetagen bereits die Parteitage stattfanden. Da hat man nicht viel Zeit. Die Fristen sind sehr kurz.

Der Wahlsonntag scheint Ihnen in die Knochen gefahren zu sein. Sie wirkten beinahe schon geschockt.

Ich verstecke meine Emotionen nicht, auch wenn ich da und dort als etwas kühl gelte. Ich mache aus meinem Herzen keine Mördergrube. Natürlich war ich enttäuscht. Für mich habe ich einen zweiten Wahlgang aber nie ausgeschlossen. Insofern bin ich nicht aus allen Wolken gefallen. Aber selbstverständlich wäre ich lieber im ersten Wahlgang gewählt worden!

Wie lange brauchten Sie, um diesen Schlag zu verarbeiten?

Zusammen mit der Berichterstattung

in den Tagen und Wochen zuvor, die heftiger war, als ich es sonst schon erlebt habe, gab es sicher auch schwierige Momente, in denen man zuweilen auch mal genug hat.

Tatsächlich erschienen vor den Wahlen beinahe schon kaskadenartig Negativschlagzeilen aus dem JSD. Es kam der Eindruck auf, Sie hätten den Laden nicht im Griff.

Ich kann nachvollziehen, dass man von aussen diesen Eindruck haben kann. Wie weit sich das auf das Wahlresultat ausgewirkt hat, ist schwierig zu sagen. Es hat sicher nicht geholfen. Ich lasse aber weder mich noch das Departement alleine an diesen Geschichten messen. Wir haben wie erwähnt vieles überarbeitet. In Führungskultur, ins Atmosphärische investiert. Wir haben die Polizeipräsenz verstärkt, die Kriminalität ging wieder etwas zurück. Und wir haben alle unsere Vorlagen durch das Parlament und die Volksabstimmungen gebracht.

Mit solchen Änderungen macht man sich als Departementsvorsteher intern wohl auch nicht nur beliebt, wenn man solch lieb gewonnene Privilegien abschaffen will.

Das ist so. Man macht sich als Chef aber auch nicht beliebt, wenn man nicht klar und verbindlich führt. Das merke ich immer wieder. Es ist schwierig, wenn der Chef nicht entscheidet.

Vorerst aber sind Sie weiter im Regierungswahlkampf: Dabei hat Links-Grün die erste Runde klar für sich entschieden. Ist damit die bürgerliche Wende bereits gescheitert?

Das werden wir am 27. November sehen. Es sind noch zwei Sitze zu besetzen. Vier Kandidaten treten an. Aber tatsächlich ist der Linken vor allem die Schlussmobilisierung deutlich besser gelungen als uns.

Bisher hat das bürgerliche Viererticket nicht den ersehnten Erfolg gebracht.

Die Zusammenarbeit alleine bringt noch keine Mehrheit. Arbeiten wir aber nicht zusammen, davon bin ich nach wie vor überzeugt, erreichen wir erst recht keine Mehrheit. Wir haben jetzt einen ersten Schritt gemacht. Nun schauen wir, wie der zweite Wahlgang ausgeht und dann wird sich die Frage stellen, wie wir uns für die nächsten Wahlen aufstellen.

Genutzt hat das Viererticket vorab Lorenz Nägelin. Er hat klar mehr Stimmen erreicht als sämtliche SVP-Kandidaten vor ihm. Ihnen hat es gar nichts gebracht.

Insgesamt hat das liberale Lager zugelegt – FDP und LDP zusammen.

Das klingt nach Durchhalteparolen.

Es ist eine Tatsache. Aber natürlich hat die FDP selbst verloren. Das macht uns auch weh. Aber wenn das an der Nähe zur SVP liegen würde, müssten ja alle Bürgerlichen verloren haben. Im Detail aber werden wir die Wahlergebnisse analysieren müssen. Unter dem Strich bin ich jedoch davon überzeugt, dass wir ohne die Zusammenarbeit kein besseres Resultat erreicht hätten.

Aber wie wollen Sie den Rückstand auf Links-Grün in der kurzen Zeit noch aufholen?

Wir gehen nicht als Favorit in das Rennen, wir liegen auf halber Strecke zurück. Aber die Wende ist nach wie vor möglich. Es geht in erster Linie um die Mobilisierung, damit die Leute auch wirklich an die Urne gehen.

Das wird für den zweiten Wahlgang nicht einfacher: Nach der Wahl von Conradin Cramer und Lukas Engelberger werden LDP- und CVP-Wähler wohl nicht mehr gleich motiviert an die Urne schreiten.

Wir betreiben weiterhin zu viert Wahlkampf. Die Unterstützung ist stark spürbar. Zuletzt aber entscheidet die Frage: Wer bringt seine Leute an die Urne? Ich bin zuversichtlich, dass uns auch die Wähler von LDP und CVP weiter unterstützen. Noch ist für beide Lager nichts verloren – und nichts gewonnen.

Vom bisherigen bürgerlichen Wahlkampf bleiben vor allem Rheinschwimmen und Pingpong-Spiele in Erinnerung. Haben Sie es verpasst, es der Bevölkerung mit konkreten Inhalten aufzuzeigen, warum es überhaupt eine bürgerliche Wende braucht?

Immerhin sind wir als Team wahrgenommen worden. Das ist und war eine wichtige Botschaft. Wir haben uns aber immer wieder mit konkreten Botschaften geäussert. Die Medien veröffentlichten aber lieber grosse Bilder vom Rheinschwimmen.

Nutzen Sie jetzt die Gelegenheit.

Wenn man die bürgerlichen Positionen mit jenen von Linksaussen vergleicht, haben wir schon grosse Differenzen. Ich denke an Wirtschafts- oder Steuerpolitik, etwa an die Unternehmenssteuerreform III. Das sind zentrale Geschäfte, die von Linksaussen bekämpft werden. Wir dagegen wollen gute Rahmenbedingungen schaffen.

Immerhin engagiert sich SP-Finanzdirektorin Eva Herzog stark für die Unternehmenssteuerreform III.

Das ist richtig. Aber bei Basta-Kandidatin Heidi Mück sieht das dann wieder ganz anders aus. Differenzen gibt es auch in der Verkehrspolitik. Oder in der Bau- und Wohnpolitik, die ebenfalls eine grosse Herausforderung darstellt. Immer neue vermeintliche Mietschutzvorschriften schrecken Investoren ab.

Derzeit aber geht es Basel-Stadt hervorragend. Das macht es nicht einfach, den Wählern aufzuzeigen, warum eine bürgerliche Wende nötig sein soll.

Es wäre absurd, nur aus wahltaktischen Gründen Sodom und Gomorra herbei zu behaupten. Natürlich ist der Wirtschaftsstandort in einer guten Situation. Das

ist aber nicht Gott gegeben. Es ist nicht egal, wie viel wir regulieren oder besteuern. Man muss sich bewusst sein, in welch privilegierter Situation wir sind, und wie schnell sich das wieder ändern kann. Das ist derzeit eine schwierige Botschaft, in der Tat.

In den kommenden Tagen interviewt die bz die vier verbleibenden Kandidaten, die sich für die zwei freien Sitze in der Basler Regierung bewerben.