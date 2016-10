Diese zeigte sich gestern von Dürrs unerwartetem Rückzug überrascht und versicherte sich gleich telefonisch: «Ich respektiere den Entscheid. Er ist ihm sicher nicht leicht gefallen.» Mit seiner Absage erwischte Dürr gestern aber auch seine politischen Partner von CVP, LDP und SVP auf dem linken Fuss. Zwar hatte Dürr bereits am Sonntagabend über diese Möglichkeit gesprochen. Den Entscheid fällte er alleine in Absprache mit seiner Partei. Die weiteren bürgerlichen Partner von CVP, SVP und LDP wurden darüber kurz vor der Öffentlichkeit in Kenntnis gesetzt.

«Das ist Baschi Dürrs Entscheid. Diesen muss man akzeptieren», sagt SVP-Präsident Sebastian Frehner. Auch CVP-Präsidentin Andrea Strahm sagt: «Ich begreife den Entscheid.» Klar ist: Dürrs Kandidatur fürs Präsidium war von Anfang an keine Herzensangelegenheit. Vielmehr wollte das bürgerliche Viererticket mit einem Bisherigen antreten. Da Lukas Engelberger (CVP) erst seit zwei Jahren Gesundheitsdirektor ist, blieb nur Dürr übrig.

Andere Bürgerliche winken ab

Dürr als Kandidaten fürs Regierungspräsidium zu ersetzen, ist im bürgerlichen Lager kein Thema. So winken die zwei bereits Gewählten klar ab. Lukas Engelberger sagt: «Das Präsidialdepartement ist zwar grundsätzlich interessant. Aber nach zwei Jahren bin ich im Gesundheitsdepartement gut eingearbeitet und konnte wichtige Projekte aufgleisen. Das möchte ich nicht liegen lassen.» Auch Conradin Cramer, der mit seinem guten Abschneiden eigentlich der ideale bürgerliche Kandidat wäre, sagt: «Ich stehe definitiv nicht zur Verfügung.»

Auch die Idee, dass SVP-Kandidat Lorenz Nägelin anstelle von Dürr für das Präsidium antritt, wurde gestern zwar kurz andiskutiert, aber bald wieder verworfen. «Das wäre nur ein Knorz. Dafür stehe ich nicht zur Verfügung», sagt Nägelin. Eine Kandidatur als Lückenbüsser wäre auch kaum erfolgreich gewesen. So blieb Nägelin am Sonntag klar hinter Ackermann. Klar ist aber: Der SVP-Kandidat steht nun vor einem wahlkampftaktischen Problem. Im bürgerlichen Viererticket war er der unausgesprochene Kandidat für das JSD. So betonte Nägelin stets seine Führungserfahrung im Militär. Als Rettungssanitäter kennt er ausserdem das Departement bestens. Mit Dürrs Planänderung stehen die beiden bürgerlichen Kandidaten nun in direkter Konkurrenz zueinander.

Keine Option mehr sind auch die Grünliberalen. Deren Kandidatin Martina Bernasconi hatte bereits am Wahlsonntag ihren Verzicht für den zweiten Wahlgang erklärt und bleibt auch angesichts der neuen Ausgangslage dabei: «Für mich kommt das nicht infrage.» So dürfte Ackermann ohne wirklichen Gegner bleiben. Es bleibt die letzte unwahrscheinliche Option, dass eine neue Kandidatur auftaucht. Allerdings läuft die Anmeldefrist nur noch bis morgen Mittwoch um 12 Uhr. Klar ist: Auch ohne bürgerlichen Gegenkandidaten wird es zu einer Wahl kommen. Eine stille Wahl ist beim Regierungspräsidium ausdrücklich ausgeschlossen. Ausserdem hat der Rechtspopulist Eric Weber bereits seine chancenlose Kandidatur angekündigt.

Wessels/Mück gegen Dürr/Nägelin

Weitere Überraschungen im Hinblick auf den zweiten Wahlgang am 27. November scheinen bisher nicht in Sicht. Die Bürgerlichen halten trotz dürftigem Abschneiden an den Kandidaten Dürr und Nägelin für die zwei noch offenen Regierungssitze fest. Allerdings haben noch nicht alle Parteiversammlungen dieses Vorgehen abgesegnet.

Auch das linke Lager dürfte mit zwei Kandidaten antreten. Neben dem bisherigen SP-Baudirektor Hans-Peter Wessels, der im ersten Wahlgang unter dem absoluten Mehr blieb, will auch Basta-Kandidatin Heidi Mück nochmals antreten. Sie hat am Sonntag überraschend gut abgeschnitten und konnte sich sogar vor Nägelin positionieren. Damit dürfte sie selbst die früheren Zweifler bei SP und Grünen überzeugt haben. Definitiv entscheiden werden die Linken aber ebenfalls erst heute Abend.