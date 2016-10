Bei den Wahlen in den Regierungsrat gehört Baschi Dürr zu den grossen Verlierern. Ihm fehlten über 2300 Stimmen fürs Absolute Mehr und die Wiederwahl in die Regierung. Nun muss er in den zweiten Wahlgang.

Und auch bei der Wahl ins Regierungspräsidium musste er Verluste einstecken. Die Grüne Elisabeth Ackermann legte einen beispiellosen Endspurt hin und distanzierte ihren Konkurrenten um Längen.

Nun zieht Baschi Dürr seine Kandidatur fürs Regierungspräsidium zurück.