Sollten Sie Regierungspräsident werden, dürften Sie den nächsten Kulturschock erleben. Von einer fast schon militärischen Organisation zu einer Laisser-faire-Mentalität, so jedenfalls der Eindruck, den man von aussen erhalten kann.

Eine starke Führung ist nicht per se eine hierarchische Führung. Eine starke Führung muss immer auch feinstoffliche Elemente beinhalten und schliesst eine partizipative Führung überhaupt nicht aus. Wichtig ist Klarheit, Entscheidungs- und Umsetzungswille. Es geht bei uns weit weniger militärisch zu, als Sie sich das vielleicht vorstellen. Ich fände es spannend, meine bisherige Erfahrung im Präsidialdepartement anzuwenden. Gerade auch, wenn es um die Strategiefindungsprozesse auf gesamtkantonaler Ebene geht. Das betrifft die Gesamtregierung, die im Pulverdampf des Alltags oft keine Zeit findet, vorauszuplanen und klaren Zielen zu folgen.

Dafür gäbe es doch das Legislaturprogramm.

Das stimmt. Aber es gäbe noch deutlich Luft nach oben.

Wie wollen Sie Ihre Kolleginnen und Kollegen denn dazu bringen, auf die gemeinsamen Ziele hinzuarbeiten?

Zwingen kann ich sie nicht. Der Regierungspräsident hat ja keine Richtlinienkompetenz. Ich bin aber sicher: Je besser sich das Präsidialdepartement in den Dienst der anderen Departemente stellt, desto grösser ist dessen Akzeptanz und dessen Mehrwert.

Wenn Finanzdirektorin Eva Herzog etwas nicht will, dann gibt’s das auch nicht, hört man. Wie wollen Sie dagegen ankommen?

In der Regierung sitzen sieben Alpha-Männchen und -Weibchen – das ist immer so! Ich glaube aber nicht, dass starke Persönlichkeiten nicht fähig sind, sich auf solche Diskussionen einzulassen. Wohin die Reise dann inhaltlich gehen wird, entscheidet sich bei den Wahlen. Es macht einen Unterschied, ob es zu einer bürgerlich-liberalen oder einen rot-grünen Regierung kommt. Letzteres wäre für den Wirtschaftsstandort nicht gut.

Die Masseneinwanderungsinitiative und die die Abschottungspolitik der SVP sind das auch nicht. Da hört man von Ihnen und den anderen bürgerlichen Kandidaten aber plötzlich keine Kritik mehr.

Natürlich gibt es unter den vier Parteien Differenzen. Wäre das nicht so, bräuchte es ja nur eine bürgerliche Partei. Tatsache ist: FDP, LDP und CVP haben in jenen Themen, die auf kantonaler Ebene knapp entschieden werden, die deutlich grössere Schnittmenge mit der SVP als mit Rot-Grün. Kommt dazu, dass eine so grosse Partei mit ihrem Elektorat in einer Konkordanzdemokratie unbedingt eingebunden werden muss.