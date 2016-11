In Basel soll künftig nur noch mit erneuerbaren Energien geheizt werden. Dies will die Revision des Energiegesetzes, welche der Grosse Rat gestern nach dreistündiger Diskussion abgesegnet hat. Das neue Gesetz ist gleichzeitig der Gegenvorschlag zur Initiative «Basel Erneuerbar», die die gleiche Kernforderung vertritt. Zusätzlich schliesst die Initiative auch den Bereich Mobilität mit ein und will die Lenkungsabgabe, welche auf Strom erhoben wird, auf die anderen Energieträger ausbauen. Ein weiterer Unterschied besteht darin, dass die Initiative die Klimaziele auf Verfassungsebene vorschreiben will. Der Gegenvorschlag, in dem erstmals auch verbindliche Ziele und Massnahmen festgeschrieben sind, wirkt auf Gesetzesebene.

3000 Öl- und 10 000 Gasheizungen sollen ersetzt werden können, sagte Michael Wüthrich, Präsident der Kommission für Umwelt, Verkehr und Energie (Uvek). Dafür stünden künftig deutlich mehr finanzielle Mittel zur Verfügung. Zu den 10 Millionen Franken kantonalen Fördergeldern kommen künftig nochmals 20 Millionen vom Bund. Hausbesitzer sollen ihre alten Heizungen so kostenneutral durch erneuerbare Energien ersetzen können. Einen Zwang gibt es aber nicht.

Breit abgestützter Kompromiss

Eine «Herkulesaufgabe in zehn Sitzungen» sei die Schaffung des neuen Energiegesetzes gewesen, sagte Heiner Vischer (LDP). Tatsächlich schaffte die Uvek das Kunststück, einen parteienübergreifenden, breit abgestützten Kompromiss zu finden. Einzig die SVP lehnte die Revision ab. «Die Ziele, die wir uns hier stecken, sind so nicht realisierbar. Das wissen wir alle», sagte SVP-Grossrätin Daniela Stumpf. «Die Umerziehung durch den Staat ist impraktikabel.»

Zu reden gaben folglich vor allem noch Details in der Ausgestaltung des Gesetzes. Die überparteilichen Änderungsanträge kamen am Ende deutlich bis fast einstimmig durch. Mehrere Redner betonten in der Debatte, dass trotz Umstellung auf die Erneuerbaren die Frage der Energieeffizienz nicht vernachlässigt werden sollte. «Das Ziel der 2000-Watt-Gesellschaft wird der Dekarbonisierung geopfert», ärgerte sich Brigitte Heilbronner (SP).

Bürgerliche Kritik an Initianten

Am Ende wurde die Revision mit 71 zu 16 Stimmen klar angenommen. Für Unruhe sorgte danach allerdings der Umstand, dass SP-Grossrat Rudolf Rechsteiner, der im Initiativkomitee von «Basel Erneuerbar» sitzt, trotzdem für ein Ja warb. Die bürgerlichen Parteien hatten erwartet, dass die Initiative nach dem erfolgreichen Kompromiss zurückgezogen werde. Tatsächlich empfahl das Parlament aber auch die Initiative zur Annahme, sprach sich jedoch bei der Stichfrage praktisch einstimmig für den Gegenvorschlag aus.

Die bürgerlichen Parteien CVP, FDP, LDP und SVP kritisierten daraufhin die linke «Batze-und-Weggli»-Politik». Dieses Vorgehen wecke den dringenden Verdacht, dass das rot-grüne Lager nicht wirklich hinter diesem Kompromiss stehe, sondern weiter für eine Maximallösung kämpfen wolle, monierten die Parteien in einer Medienmitteilung.

SP-Grossrat Rudolf Rechsteiner weist den Vorwurf zurück: «Wir wollen abwarten, ob gegen das Gesetz das Referendum ergriffen wird.» Wenn die drei Verbände Handelskammer, Hauseigentümerverband und Gewerbeverband dies nicht unterstützen, werde die Initiative zurückgezogen. Die Zeichen dafür stehen nicht schlecht. Alle Verbände signalisierten gestern, dass sie den Kompromiss so wohl akzeptieren werden.