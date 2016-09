Wer auf öffentlichem Grund Plakatstellen errichten und deren Flächen vermarkten will, benötigt von der jeweiligen Gemeinde eine Konzession. In Städten wird dafür meist eine Submission durchgeführt. Genau dies ist in Basel-Stadt nun der Fall: Mit heutigem Datum hat die Allmendverwaltung im Kantonsblatt knapp 4500 Plakatflächen im öffentlichen Raum ausgeschrieben, 2000 Norm-Plakate an Strassen und Plätzen, an Tram- und Bushaltestellen und an Baustellenwänden sowie fast 2500 Kleinplakate an Verteilerkästen oder Kandelabern.

Unter den Norm-Plakaten sind 1600 traditionell geklebten Plakatflächen sowie 350 hinterleuchtete Stellen. Letztere dürfen künftig in digitale Plakate mit leicht animierter Werbung umgebaut werden. Zudem sind neu auch maximal neun Leuchtdrehsäulen zugelassen, wofür jedoch erst noch ein städtebauliches Konzept erforderlich ist.

Die Plakate werden in elf so genannten Losen ausgeschrieben: Jedes Los enthält einen Teil der Plakate – meist verschiedene Formate – die über das ganze Kantonsgebiet verteilt sind, in Riehen und Bettingen allerdings nur entlang der Kantonsstrassen. Bis zum 31. Oktober 2016 können Plakatfirmen Offerten für ein oder mehrere Lose einreichen – für eine Laufzeit von zehn Jahren (ab 2018 bis Ende 2027).