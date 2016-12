Das Anwesen hält sie selber in Schuss. Einmal im Monat kommt der Gärtner für die groben Arbeiten. Seit neustem hat sie eine Putzfrau. Auch die Casa Rosa vermietet sie an Touristen. Im dritten Häuschen, dazwischen, wohnt sie selber.

Die Gäste kommen vornehmlich aus dem deutschsprachigen Raum. Wenn sie nächtelang Partys feiern, stört Rutishauser das nicht – dann greift sie zu Ohrenstöpseln. «Ich finde es cool, wenn die Gäste sich entspannen und Spass haben.»

Bisher hatte sie stets Glück mit ihren Gästen. Nur einmal, im allerersten Jahr, habe es eine übergewichtige portugiesische Familie geschafft, das Porzellan-WC zu zerstören. Man einigte sich gütlich, die Kosten hälftig zu übernehmen.

Rutishauser gibt ihren Gästen Ausflugstipps, erledigt auf Wunsch und gegen ein kleines Entgelt auch den Einkauf. Sie macht Ferienträume wahr – und wäre so gerne selber unterwegs. Südamerika hat es ihr angetan.

Nach Argentinien will sie wegen des Weins, nach Brasilien und Kolumbien, weil es ihr dort beim ersten Mal so gefallen hat. Auch Indien und die Südsee reizen sie. Am liebsten würde sie zwei Jahre lang aus dem Rucksack leben.

Danach zurück nach Alfontes, ein Tierheim eröffnen und Freunde in die Villa einladen. Zum ersten Mal in ihrem Leben hat sie letzte Woche Lotto gespielt.

Rutishauser zündet eine Zigarette an und bläst den Rauch in die kalte Luft am Aeschenplatz. Momentan warten noch ein paar hundert Tannen auf Käufer. Die nächsten Interessenten sind da, Rutishauser gibt ihnen Tipps zur Baumpflege.

Den Baumstamm nicht zuspitzen, der nimmt über die Rinde Wasser auf. Was zu tun sei, wenn die Äste steil nach oben ragten, fragt sie ein älterer Herr. Rutishauser antwortet: «Eine Kollegin hängt immer Bierflaschen an die Äste, bis sie runterkommen.» Und lacht ihr rauchiges, ansteckendes Lachen.