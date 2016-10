In gut einem Monat wissen wir, wer Basel ab kommendem Februar regieren wird. Ginge es nach den Bürgerlichen, wäre der Fall jetzt schon klar: Am Montag fragten diese die Basler SP-Präsidentin Brigitte Hollinger an, ob die Linken bereit wären, ihre Kandidatin Heidi Mück (Basta) für den zweiten Wahlgang zurückzuziehen, wie Hollinger auf Anfrage bestätigt. Im Gegenzug hätten die Bürgerlichen darauf verzichtet, den SVP-Kandidaten Lorenz Nägelin erneut antreten zu lassen. Damit wären Hans-Peter Wessels (SP) und Baschi Dürr (FDP) ziemlich sicher im Amt bestätigt worden. Die Bisherigen schafften die Wiederwahl im ersten Wahlgang nicht.

Hollinger sagt, sie sei von LDP und SVP angefragt worden. Der Basler SVP-Präsident Sebastian Frehner will davon nichts wissen: «Warum sollten wir das tun?», fragt er nur. Patricia von Falkenstein dagegen bejaht, dass es eine entsprechende Anfrage gegeben habe: «Man sollte immer alle Möglichkeiten durchdeklinieren», erklärt die LDP-Präsidentin. Die bürgerliche Wende sei damit zwar mitnichten aufgegeben. «Aber wir sind so realistisch, dass wir wissen, dass es derzeit nicht gut aussieht.»

Jetzt muss Baschi Dürr zittern

Für Hollinger war der Fall schnell klar: «Wir halten an Heidi Mück fest.» Das hat der SP-Vorstand am Montag beschlossen. Die Delegierten folgten am Dienstagabend. Ausserdem nominierten sie Hans-Peter Wessels und Elisabeth Ackermann für den zweiten Wahlgang. Bei Ackermann geht es nur noch ums Regierungspräsidium, auf das sie nach Baschi Dürrs Verzicht zählen kann.

Man verstehe sich als Team, sagt Hollinger und habe nie daran gedacht, Heidi Mück zurückzuziehen. Ausserdem sei deren gutes Resultat auch als Auftrag der Bevölkerung zu verstehen, sie nochmals antreten zu lassen. «Die Bevölkerung soll die Wahl zwischen mehreren Kandidaten haben.»

Mück hatte im ersten Wahlgang überraschend über 800 Stimmen mehr als Lorenz Nägelin erhalten. Entsprechend glauben die Bürgerlichen jetzt selber nicht mehr an Nägelin. Und offensichtlich haben sie Angst, dass es auch Baschi Dürr nicht mehr schaffen könnte. Er lag im ersten Wahlgang knapp 3000 Stimmen vor Mück, der zuvor keine Chancen eingeräumt worden waren.

Das ist jetzt anders. Die Linken stellen sich auf den Standpunkt: Jetzt erst recht! Von den Befragten ist niemand der Meinung, dass eine Regierungsmehrheit von fünf Vertretern kontraproduktiv sein könnte – im Gegenteil. Die Genossen greifen nach der Übermacht. Der SP-Politiker und Ex-Parteipräsident Roland Stark, der sich öfter auch mal gegen seine Genossen stellt, sagt: «Bei dieser Ausgangssituation müssen wir zwei Kandidaten aufstellen!»

Im Frühling hätte er allenfalls noch gesagt, vier reichen, aber jetzt? «Baschi Dürrs Sitz wackelt, warum sollten wir ihm den Posten schenken?» Stark ist überzeugt: «Heidi Mück hat eine Chance, den Sitz zu gewinnen.» CVP und LDP hätten ihre Kandidaten im Trockenen, also blieben FDP und SVP. Ob die jeweils beide Kandidaten, also Dürr und Nägelin, wählten – da setzt Stark ein Fragezeichen.