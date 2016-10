Elektroautos boomen spätestens, seit 2008 der erste Tesla in Serie vom Band rollte. Das Magazin Forbes setzte das Unternehmen von Elon Musk 2015 und 2016 auf Platz 1 der Rangliste der innovativsten Firmen der Welt. Neu ist das Elekrophänomen aber nicht. Im Basler Tiefbauamt jährt sich der erste Einsatz eines Elektrofahrzeugs bald zum 100. Mal.

Der Tribelhorn Schwemmwagen fuhr schon 1920 elektrisch betrieben durch Basel. Satte 66 Jahre spülte er die städtischen Strassen sauber, bis ihn das Tiefbauamt 1986 ausmusterte.

15 Prozent elektrisch und hybrid

Heute beträgt der Anteil der Elektro- und Hybrid-Fahrzeuge rund 15 Prozent an der Flotte des Tiefbauamts, zu dem auch die Stadtreinigung gehört. Angesichts des Elektrotrends und der Tatsache, dass bereits vor fast 100 Jahren Elektrofahrzeuge durch Basel kurvten, mag dieser Wert tief erscheinen. «Die Beschaffungsstrategie bei den Fahrzeugen ist langfristig auf Elektrofahrzeuge ausgelegt», sagt Norbert Wüllner, Leiter Betrieb im Tiefbauamt. Die Elektroflotte werde stetig erweitert. In den nächsten Jahren wird die ganze Kehrflotte ersetzt. Derzeit testet man ein elektrisches Wischfahrzeug. Bisher verläuft der Test laut Wüllner zufriedenstellend. Ob die neuen Wischer elektrisch betrieben sein werden, ist aber noch nicht klar.

Die Gründe für den eher tiefen Anteil E-Fahrzeuge sind vielfältig. Laut Wüllner hinken Gebrauchsfahrzeuge bei Trends wie dem Elektroantrieb den Personenwagen hinterher. Auch bedarf es einer neuen Infrastruktur im Hintergrund, um die Batterien in den Elektrofahrzeugen zu laden und die Flotte in Schuss zu halten. Mit dieser Aufgabe sind in der Abteilung Betrieb des Tiefbauamts 17 Mitarbeiter betraut. Einer von ihnen ist Fahrzeugelektriker Martin Waldmeier. Er und seine Kollegen sind speziell ausgebildet. Bei Elektromotoren variieren die Unterhaltsanforderungen je nach Hersteller stark, anders als bei Verbrennungsmotoren.

Das Tiefbauamt befinde sich in einem Zielkonflikt, sagt Wüllner. Einerseits wolle man möglichst ressourcenschonende Fahrzeuge kaufen – andererseits müsse die Stadtreinigung mit der Flotte optimal arbeiten können.

Beim Znüni an die Steckdose

Ein Nachteil der Elektrofahrzeuge ist das Aufladen. Herkömmliche Blei-Säure-Batterien müssen über Nacht komplett geladen werden. Während der Znünipause an die Steckdose – das tut ihnen nicht gut. Den neueren Lithium-Ionen-Akkus schadet das kurze Aufladen hingegen nicht.

Faktoren wie dieser fliessen in die Entscheidung des Tiefbauamts ein, wenn neue Fahrzeuge angeschafft werden. Ein anderer ist der Zustand der bisherigen Flotte. «Wir nutzen Fahrzeuge so lang, wie es wirtschaftlich Sinn macht», sagt Wüllner. Aufgrund diverser Faktoren rechnet er den «OpEz» aus. Der Optimale Ersatzzeitpunkt bestimmt, wann es wirtschaftlich sinnvoll ist, neue Fahrzeuge zu kaufen.

Mit 15 Prozent Elektro- und Hybridfahrzeugen steht das Basler Tiefbauamt im Vergleich gut da. Im Kanton Zürich sind es sechs Prozent. In den Städten Bern und Luzern verfügen die Tiefbauämter über je ein Elektrofahrzeug.