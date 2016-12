Bei häuslicher Gewalt konnten bisher Beratungsstellen nur mit von der Polizei übermittelten Informationen auf die Urheber zugehen, wenn die Gewaltausübenden als Sanktion auch weggewiesen wurden. Im Pilotversuch ist dieser Informationsfluss auch möglich bei Personen, die bloss bei einer Polizeiintervention auffällig geworden sind.

Dazu leitet die Polizei Polizeirapporte einschlägiger Fälle an die Bewährungshilfe weiter, die Täter zur freiwilligen Gewaltberatung einlädt. Im ersten Pilotversuchsjahr 2016 sei die Zahl telefonisch erreichter Personen so auf 93 verdreifacht und jene der persönlichen Beratungen auf 39 vervierfacht worden, teilte die Regierung am Dienstag mit.

Ziele des zweiten Versuchsjahres seien nun mehr Gewaltberatungsstunden und eine höhere Vermittlungsquote an weiterführende Angebote wie das Lernprogramm gegen Häusliche Gewalt. Für diese "erweiterte Gefährderansprache" soll die Bewährungshilfe vierzig Stellenprozente einsetzen.