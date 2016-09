«Es muss knistern!», sagt Sebastian Goll zu seinen Sängerinnen und Sängern. Er hebt die Arme, gibt den Einsatz — und es knistert tatsächlich: «Inflammatus» singt der Chor mit scharfen Konsonanten, und die Koloraturketten in den Sopranstimmen sprühen wie Funken.

Es ist eine sehr bildhafte Musiksprache, die Domenico Scarlatti in seinem «Stabat Mater» von 1715 gewählt hat. Der Schmerz der Mutter Christi, die ihren Sohn am Kreuz erblickt, könnte kaum drastischer dargestellt werden. Dissonanzen reihen sich aneinander, dehnen die Spannung extrem weit.

Intensive musikalische Arbeit

13 Sängerinnen und Sänger proben gerade im Zwinglihaus in Basel. Die Gesangsstimmen sind allesamt solistisch besetzt — typisch für diesen Chor, der eigentlich keiner ist, denn er nennt sich «Vokalsolisten». Der Grund: Alle Mitglieder sind auch solistisch tätig und formieren sich projektweise zu einem hochkarätigen Gesangsensemble. «Ich schätze die intensive Probenzeit», sagt Sebastian Goll, Dirigent und Leiter der Basler Vokalsolisten. «Wenn man als Solist zu einem Chor dazustösst, ist die Probenzeit meist kurz. Hier als Ensemble können wir viel intensiver an der musikalischen Gestaltung arbeiten.»

Und das tut er. Versucht, seinen Sängerinnen und Sängern den Schmerz Marias nahezubringen: «Das kann man gut nachempfinden, wenn man eigene Kinder hat: Der Verlust eines Kindes ist das Schlimmste, was einem passieren kann», sagt Goll zum Chor. Er hebt die Arme, gibt den Einsatz — und die Stimmen reiben sich über all den Tränen, dem Weinen und Klagen, das in die Partitur eingeschrieben ist.