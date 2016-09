Lange hat er daran gesessen. Sehr lange. 1547 Seiten umfasst das Buch «Infinite Jest» von David Foster Wallace; und Ulrich Blumenbach hat es übersetzt. Während sechs Jahren. 2009 kam die deutsche Fassung auf den Markt, unter dem Titel «Unendlicher Spass». Und für Blumenbach begann der Preisregen für seine Arbeit. Er erhielt den Übersetzerpreis der Leipziger Buchmesse etwa. Der Übersetzerpreis der Heinrich Maria Ledig-Rowohlt-Stiftung. Den Kurd-Lasswitz-Preis. Und nun wird er auch in seiner Wahlheimat geehrt: mit dem Basler Kulturpreis 2016.

Übersetzer als Sprachschöpfer

Erstmals geht dieser Preis an einen literarischen Übersetzer. Dieser Job sei eine wenig sichtbare künstlerische Arbeit, teilte die Jury gestern mit. Inhalt und Tonalität werkgetreu von einer Sprache in die andere zu übertragen, gelinge mitunter nur mit Sprachschöpfung.

Wie gut Blumenbach das kann, hat er mittlerweile mit mehr als 45 übersetzten Büchern bewiesen. Die Jury würdigt den Preisträger als einen der wichtigsten Vertreter seines Fachs für die gesamte deutschsprachige Literaturszene.

Blumenbach wurde 1964 in Hannover geboren, studierte im deutschen Münster, in Sheffield und in Berlin. Seit langem lebt er mit seiner Frau und seinen beiden Kindern in Basel, arbeitet hier an den Übersetzungen von Romanen, Essays und Erzählungen aus dem Englischen und Amerikanischen ins Deutsche.

Die Kantonsregierung überreicht ihm die mit 20 000 Franken dotierte Auszeichnung am 31. Oktober an einer Feier im Rathaus. Der Preis wird dieses Jahr zum 44. Mal verliehen. (SDA/jeb)