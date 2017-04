Es scheint zu einer schönen Tradition zu werden: Basta und SP geben sich gegenseitig via Kurznachrichtendienst Twitter aufs Dach. Die «bz» berichtete am 16. April 2016 über die Asylgesetz-Revision, die zu einem Schlagabtausch führte. In den Hauptrollen damals: Die Basler SP-Nationalrätin Silvia Schenker und Basta-Co-Präsidentin Heidi Mück.

In dieser Woche wiederholte sich die Geschichte. Am Ursprung des Twitter-Streits stand die Ankündigung von Mück, das Referendum gegen die Altersvorsorge 2020 zu unterstützen.