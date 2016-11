Vergangenen Mittwochabend im Übungskeller der Stepptanzschule Tanzwerk im Dreispitz: Freulers Formation tanzt die Hauptprobe für die Stepptanz-Weltmeisterschaft, die von Dienstag bis Freitag im ostdeutschen Riesa stattfindet. Freuler fährt seit vielen Jahren mit Nachwuchsstepperinnen und -steppern an die WM. Dieses Jahr präsentieren sie ein ganz spezielles Programm, zusammengestellt von Freuler: In urchigen Klamotten steppen sie zu den traditionell-modernen Volksmusikklängen der Gruppe Pflanzplätz. Acht Mädchen in Tracht und acht Jungen im Schwingertenue, die stepptänzerisch miteinander flirten, ausgehen und tanzen – wobei einige der Mädchen in die Zwilchhosen steigen müssen, weil zu wenig Jungs dabei sind.

Anstrengende Eleganz

Mal sachte und elegant, mal kräftig und schnell lassen die jungen Tänzerinnen und Tänzer ihre Eisen an den Schuhen auf den Boden hinabsausen. Das Klackern im Übungskeller ist ohrenbetäubend. Zweierreihe, Diagonale, Kanon – drei Minuten und 41 Sekunden steppen im Rhythmus. Der Zuschauer mit dem Rhythmusgefühl einer Topfpflanze staunt. Freuler ist derweil mit dem Schluss noch nicht ganz zufrieden, lässt die Formation nochmals antreten. Ihren Schützlingen wird heiss unter den Kostümen. «Die Bewegung beim Steppen kommt aus den Beinen, nicht nur aus den Fussgelenken», erklärt Simona. So elegant der Tanz ist, so anstrengend ist er auch.