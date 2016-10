«Bean to bar» bedeutet von der Bohne bis zur Tafel. Darunter versteht man Schokolade, die den gesamten Herstellungsprozess unter einem Dach durchlaufen hat. «Bean to bar»-Hersteller rösten, brechen, mahlen, conchieren und giessen die Schokolade selbst. Das ist aufwendiger als die Herstellung mittels Kuvertüre: Die Schokoladengrundmasse wird bereits verarbeitet gekauft und anschliessend veredelt, zum Beispiel zu Pralinen.

«Bean to bar» ist seit einigen Jahren ein heisser Trend im Schokoladengeschäft, vor allem in den USA. Viele Kleinunternehmer wie Fabian Rehmann haben sich darauf spezialisiert. In der Schweiz hat der Trend noch keine grossen Spuren hinterlassen. Rehmann ist laut eigenen Angaben erst der dritte Schweizer Kleinbetrieb, der «bean to bar»-Schokolade herstellt. Hierzulande wird Schokolade fast ausnahmslos industriell gefertigt, etwa von Lindt, Frey oder Nestlé (Cailler).