Das Merian Iselin Spital konnte seit 2009 den Aufwand um 20 Prozent steigen, das Claraspital um 35 Prozent und das Bethesda Spital gar um knapp 40 Prozent. Dies bei einem stets positiven Ergebnis und grossen Investitionen.

So wendet das Claraspital in den nächsten Jahren rund 220 Millionen Franken in den Ausbau seiner Infrastruktur auf.

Durch die Bildung der Spitalgruppe sehen sich die Privatspitäler in ihrer Entwicklung allerdings gefährdet. Sie haben deshalb ihre Lobby- und PR-Bemühungen intensiviert.