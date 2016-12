Taucht Eva Herzog in diesen Tagen irgendwo auf, dann geht es immer um die Unternehmenssteuerreform (USR) III. Die SP-Regierungsrätin kämpft an vorderster Front für ein Ja am 12. Februar. Von ihren Parteikollegen, welche die Nein-Parole gefasst haben, erntet sie dafür Kritik. Für Herzog und ihre Ratskollegen ist aber klar: «Ein Ja ist wichtig für die Region.» So wichtig, dass die Regierung am Dienstag zu einer Medienkonferenz eingeladen hat.

Fakt ist: Bis Ende 2016 müssen international rund 40 Steuermodelle angepasst oder aufgehoben werden. «Das heutige Schweizer Steuermodell ist international nicht mehr akzeptabel», sagt Herzog. Der Ist-Zustand kann also nicht weitergeführt werden – auch nicht bei einem Nein. Aber ohne Gegenmassnahmen von Bund und Kantonen würde sich die Gewinnsteuerlast für heute privilegierte Erträge im Kanton Basel-Stadt verdoppeln. «Das könnte im Endeffekt dazu führen, dass internationale Firmen aus Basel-Stadt in Tiefsteuerkantone oder ins Ausland abwandern», sagt Herzog. «Nichtstun ist keine Alternative.»