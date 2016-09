Rudolf Rechsteiner wohnt seit zehn Jahren im Kleinbasel. Sein Name findet sich aber auf der Liste der SP Grossbasel West. Zwar ist er dort aufgewachsen, hat als Sohn eines Milchmannes geholfen, die Milch in die Quartiere zu liefern. Der Grund für seine erneute Kandidatur im Westen ist aber ein anderer: «Ich habe sehr viele Stimmen geholt, so viele wie kein anderer.» Grossbasel West ist gross und bedeutend, auf die Listenstimmen durch Rechsteiner will die SP nicht verzichten. Dennoch gibt Rechsteiner zu bedenken: «Man verspricht sich als Wähler schon, dass Anliegen aus der Wohngegend ins Parlament getragen werden.»

Ähnlich sieht es bei Anita Lachenmeier aus. Die Grüne ist Gründungsmitglied des Vereins «Heb Sorg zem Glaibasel» – und tritt im Westen an. «Als ich in den Grossen Rat zurückkehrte, hatten wir eine Vakanz dort. Das war rein wahltaktisch.» Sie stört sich am Einfluss von Riehen auf das Basler Parlament: «Die Nähe zu den Leuten ist wichtig.» Für sie selbst stelle das kein Problem dar, als Nationalrätin habe sie schliesslich den ganzen Kanton vertreten. Umgekehrt machte es André Auderset. Der LDPler wohnt schon seit längerem im Merian Iseli, ist aber als Präsident der IGK nach wie vor stark im Kleinbasel verwurzelt, wo er auch weiterhin antritt: «Ich lebe im Kleinbasel und schlafe im Grossbasel.»

Gross-Wahlkreis Basel?

Allen genannten Kandidaten ist gemein, dass sie die Schwächen des aktuellen Wahlsystems sehen. Festhalten wollen sie aber dennoch daran. «Aus administrativer Sicht macht es Sinn, sonst kriegen die Wähler ein Telefonbuch mit Kandidaten nach Hause geschickt», sagt Auderset. Parteikollege Vischer sagt: «Drei Viertel sind eine gute Quote. Sollte das Verhältnis mal hälftig sein, müssen wir über eine Änderung diskutieren.» SP-Präsidentin Brigitte Hollinger ergänzt: «Die Wahlkreise haben schon ihre Berechtigung. Es geht um Verankerung im Quartier, und man kennt Sorgen und Nöte aus dem Alltag.» Sie selbst wohnt in Riehen und liess sich im Osten aufstellen. Sie sagt: «Ich finde es unproblematisch, wenn man einen Bezug hat zum Wahlkreis, in dem man antritt. So bin ich noch regelmässig im Gellert. Auch politisiere ich dort im Quartierverein der SP.»