Geöffnet ist der Weihnachtsmarkt bis zum 23. Dezember täglich von 11 bis 20.30 Uhr, wie der vom Basler Präsidialdepartement und dem Gewerbeverband bestellte Trägerverein am Mittwoch mitteilte. Stände hat es auch auf dem Claraplatz; dazu kommt ein Quartiermarkt in der Rheingasse.

Erstmals gibt es dieses Jahr zudem während des Weihnachtsmarkts an einem Donnerstag (24. November) einen langen Abendverkauf mit Begleitprogramm bis 22 Uhr in den Basler Geschäften - im vergangenen Jahr waren die Läden an zwei Freitagen bis 21 Uhr offen geblieben. Sonntags-Shopping gibt es zudem heuer am 11. und 18. Dezember.

Der Weihnachtsmarkt erfreut sich auch ausserhalb Basels grosser Beliebtheit. Mit einer Werbekampagne unter anderem mit Plakaten in der Schweiz und in Südbaden, Kooperation mit der SBB sowie mit Fernsehspots und im Internet wird daher die Werbetrommel gerührt: Das Zielpublikum wird dabei auf gut 16 Millionen Kontakte geschätzt.

Damit die weihnachtsseligen Einkäufe ohne unnötigen Ärger verlaufen können, kündigte im Weiteren auch die Basler Polizei wieder ihre "Aktion Noël" gegen Taschen- und Trickdiebe an.