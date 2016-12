Für grosse Ketten ist das kaum ein Problem. So einer gehört das italienische Restaurant Da Roberto an, das sich in unmittelbarer Nähe zum BIZ-Turm befindet. Von dort ist zu vernehmen: «Für uns ist es normal, Personen zu bedienen, die keine Mehrwertsteuer bezahlen. Wir haben immer wieder Diplomaten und zudem auch viele Kunden von der BIZ.» Die nicht-erhaltenen Steuern können die Wirte ihrerseits abziehen, wenn sie die Steuererklärung ausfüllen müssen. Doch der Bürokratie-Aufwand mit den Formularen als Beweismittel ist gross. In jedem einzelnen Fall muss der Wirt beweisen können, dass er die Mehrwertsteuer korrekt ausgelassen hat. In kleineren Betrieben ohne Buchhaltungsabteilung wird dieser Aufwand schnell zu gross. Deshalb gibt es mehrere Basler Wirte, die das BIZ-Personal nicht mehr bedienen wollen. «Wenn die BIZ bei mir einen Tisch reservieren will, habe ich halt keinen Platz mehr», sagt der Betreiber eines bekannten Lokals, der nicht namentlich genannt werden will. Er weiss noch von anderen Gastronomen, die auf BIZ-Angestellte verzichten. Für die Wirte ist zudem nicht feststellbar, wann BIZ-Angestellte im «amtlichen Gebrauch» essen gehen – und wann sie privat ausgehen.

«Das Prozedere hat sich etabliert und führt selten zu Zwischenfällen», sagt hingegen BIZ-Sprecherin Victoria Morgan. Sie nimmt aber die Bedenken der Beizer ernst und macht ein Angebot: «Wir würden gerne mit dem betroffenen Wirt in Kontakt treten, um dies direkt zu diskutieren.»