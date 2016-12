Schirm in der Birne

Der Witz an der Birne «E27» ist, dass dank eines beweglichen, kleinen Magnets auf der Aussenfläche, ein gefalteter Schirm innendrin verschoben werden kann. So gibt die Birne direktes oder indirektes Licht, je nach Bedarf. Und sieht erst noch schön aus. Von der «Poesie in einer Glaskugel» spricht die Jury. Die Leuchte vermittle die Lust des Designers am Licht. «Sie überträgt sich auf den Betrachter, der mit dem Licht spielen will.»

Das Elegante am Anbau des Landesmuseums ist, wie er mit dem Altbau zusammenspielt. Das war den Architekten das vielleicht grösste Anliegen. 1898 ist das Landesmuseum in Form eines Märchenschlosses eröffnet worden. Christ & Gantenbein haben ihm nun einen bunkerartigen Betonbau hinzugefügt: nüchtern, grossflächig und ausdrucksstark. Farblich und thematisch hätten sie aber «viele Themen aufgenommen», sagt Christoph Gantenbein, das Ganze bilde «eine geschlossene Figur». Auch sei die Sanierung des Altbaus gerade so anspruchsvoll gewesen wie der Neubau.

Die Jury zog diesen Museumsanbau demjenigen in Basel vor, weil sie «den Mut» des Architektenduos würdigen wollte. «Manche Innenräume, wie die grandiose Treppenkaskade, kennen wir eher von Nutzbauten wie Staumauern, Tunneln oder Bergfestungen als von Repräsentationsarchitektur», schreibt Architekturkritiker Axel Simon in der Laudatio. Sein Schlusssatz: «Nur das Nötige schmückt diese Schweizer Anti-Grandezza, die sich traut, oberirdisch anzuecken.»

Der Basler Edison Patrick Zulauf fertigt jede seiner neuen Leuchten von Hand auf Mass. Er sucht allerdings nach Wegen es einfacher und etwas günstiger zu machen. Derzeit kostet eine Leuchte 85 Franken.

Christ & Gantenbein werden noch bis 2020 mit dem Landesmuseum beschäftigt sein, erst dann sollten alle Trakte fertig sein. Ihr nächstes grosses Bauprojekt ist dagegen ein Schoggijob: das «Chocolate Competence Center» in Kilchberg, ein Schokolademuseum neben dem Lindt- und Sprüngli-Firmenhauptsitz.

Unweit davon entfernt kommen die Bauer von grossen Museen mit dem Ertüftler kleiner Lampen zusammen: Patrick Zulaufs Leuchtmittel werden das von Christ & Gantenbein renovierte Lux-Guyer-Haus in Küsnacht erhellen.