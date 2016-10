«Dory»-Fische gibts auch ennet der Grenze, und zwar zum Discounterpreis von 59 Euro. Die Jungfische in der Marktkauf-Zoohandlung «Kölle Zoo» in Weil am Rhein. stammen aus einer Zucht in Bali, sagt Kundenberater Jürgern Kleinmann. Auch er verkaufe diese Fischart nur nach eingehender Beratung. Bis jetzt sei der Ansturm ausgeblieben, jedoch stehe das Weihnachtsgeschäft noch aus. «Bei ‹Finding Nemo› war es extrem, da kamen Kunden in die Tierhandlung, die ihre Clownfische in Süsswasser-Aquarien setzen wollten.» Einen vergleichbaren Run auf Aquarienfische werde es durch «Dory» nicht geben, sagt Kleinmann, der selbst im Besitz eines ausgewachsenen Paletten-Doktorfischs ist. «Meiner ist bereits 17 Jahre als, ich weiss also, wovon ich spreche, wenn ich den Kunden sage: Die können alt werden.»

Zolli-Besuch als Alternative

Sollten die Kinder nach dem Kinobesuch nicht locker lassen, dann bietet sich für Eltern statt eines unüberlegten Aquarium-Kaufs auch ein Abstecher in den Basler Zoo an. Dort gibt es nämlich, wie Zolli-Sprecherin Tanja Dietrich sagt, im Schaubecken 27 zwei echte Dory-Fische zum Bestaunen.