«Man muss davon ausgehen, dass es zwischen diesen beiden Personen eine Vorgeschichte gegeben hat, die wir alle nicht kennen», lautete das Fazit von Gerichtspräsident Roland Strauss. Im Falle der Schiesserei vor dem Café Johanniter im St. Johann (bz von gestern) fehlten die klaren Beweise für eine versuchte vorsätzliche Tötung. Das Gericht ging allerdings davon aus, dass der 42-jährige Taxifahrer seinen Kollegen einschüchtern wollte und deshalb in die Fensterscheibe des Cafés schoss. Damit habe er sowohl sein Gegenüber wie auch einige Gäste im Innern des Cafés in Lebensgefahr gebracht. Dafür sprach das Gericht eine bedingte Freiheitsstrafe von zwei Jahren aus.

Worum es bei dem Streit ging, bleibt offen: Die Geschichte des Angeschuldigten über einen Streit ums Geld bei einem Waffendeal bezeichnete Strauss als völlig unglaubwürdig. Allerdings setzten die fünf Richter auch bei der Version des Opfers einige Fragezeichen, wonach die zwei Taxifahrer angeblich nach einem kleinen Streit um den Standplatz vor dem Hotel Radisson in der Steinentorstrasse bloss einen Kaffee im St. Johann trinken gehen und sich wieder vertragen wollten.

Trotz der konkreten Lebensgefahr des Opfers wies das Gericht allerdings dessen Genugtuungsforderung ab. Beide Männer wirkten in der Hauptverhandlung ziemlich aufbrausend, besonders der 42-jährige Angeklagte verlor regelmässig die Fassung. «Er regt sich rasch auf und hat sich dann nicht mehr unter Kontrolle», sagte Strauss. Trotz einer leicht getrübten Prognose gewährte das Gericht dem 42-jährigen Beschuldigten den bedingten Strafvollzug, setzte allerdings eine längere Probezeit von drei Jahren fest. Damit wird er nun auch aus der inzwischen acht Monate dauernden Untersuchungshaft entlassen.

Mysterium um die Tatwaffe

Dem Fahrtenschreiber des Mannes konnte allerdings auch entnommen werden, dass er an jenem Abend in der Stadt deutlich zu schnell unterwegs war, was eine zusätzliche Busse ergab. Auch eine frühere Geldstrafe wegen Verkehrsregelverletzungen wurde für vollziehbar erklärt. Allerdings betragen alleine die Verfahrenskosten bereits über 20 000 Franken.

Mit keinem Wort erwähnt wurde während der mündlichen Urteilsbegründung allerdings die unklare Beweislage beim Revolver: Das Opfer hatte vor Gericht zuerst gesagt, an jenem Abend sei es dunkel gewesen, er habe die Waffe nicht erkannt. Als man ihm die sichergestellte Waffe zeigte, sagte er, das sei nicht die Waffe jenes Abends. Auch die Kriminaltechniker konnten das Geschoss nicht eindeutig der Waffe zuordnen. Den Revolver fand man in einem Reifenstapel versteckt in der Tiefgarage des Angeklagten. Den Fall dürfte er daher wohl ans Appellationsgericht weiterziehen. (rud)