Unter dem Motto «Wimbledon» feiern die Studenten in mehreren Lokalen in der Steinen. Ab 22 Uhr geht die Sause im Vice Club weiter. Die Sportstudenten konnten zahlreiche Sponsoren und Unterstützer gewinnen – in bester Björn-Borg-Manier rührt auch FCB-Legende Beni Huggel die Werbetrommel.