Das neue City Park & Ride-Billett, das neu ab November in den fünf staatlichen Parkhäusern gelöst werden kann, soll mehr Autofahrer nach Basel-Stadt locken. Frühere Erfahrungen zeigen aber: öV-Kombitickets werden meist nicht gross nachgefragt.

So etwa bei der Baselland Transport AG (BLT): Für die Benutzer des Park+Ride in Oberwil bot das Unternehmen fünfzehn Jahre lang ein ähnliches Kombiticket an, das ein vergünstigtes 2-Zonen-Trambillett beinhaltet hatte. Vor fünf Jahren wurde die Aktion allerdings eingestellt. «Das Angebot wurde nur minimal nachgefragt. Bei uns hat das nicht funktioniert», sagt BLT-Direktor Andreas Büttiker zur „Schweiz am Sonntag“.

Der Grund dafür sei, dass die meisten Parkhausnutzer sowieso ein U-Abo besitzen würden. Der BLT-Direktor betont, dass er für das basel-städtische Projekt aber nicht schwarzmalen wolle; das City Park & Ride sei «sicher einen Versuch wert».