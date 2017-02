Im «Büro für Solidarität» helfe man den Bewohnern bei ihrem Kampf gegen die Kündigung. Ziel sei es, die Pensionskasse zu einer sanften Renovation zu bewegen und so zu ermöglichen, dass die Mieter weiterhin dort leben können.

Noch kein Räumungsbefehl

Die Sanierung soll im September beginnen. Nach ersten Protesten im vergangenen Herbst hatte die Regierung die Kündigungen als «leider unumgänglich» bezeichnet. Das zuständige Finanzdepartement sehe keine Alternative.

Zwar seien schon mehrfach Sanierungen in bewohntem Zustand durchgeführt worden, in diesem Fall aber sei das nicht möglich, da baulich sehr tief in die Liegenschaft aus den 1960er-Jahren eingegriffen werden müsse und auch die Wohnungsgrundrisse und -grössen verändert würden.

Bis am Montagabend wurde das Büro nicht geräumt. «Ob und wann die für eine Räumung notwendigen Schritte veranlasst werden, ist in Prüfung», sagt Susanne Jeger von der Pensionskasse auf Anfrage. Von 24 Parteien hätten 18 Parteien «eine neue Lösung gefunden». Mit den verbleibenden Parteien führe man derzeit Gespräche.