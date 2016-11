In Watte gepackt

Viel zu schnell ist es vorbei, viel zu schnell ist sie wieder weg. Ihr süsser Duft hängt noch in der Luft. Klebrige Finger und ein flaues Gefühl im Magen sind die einzigen Spuren, die der flüchtige Spass hinterlässt.

Zwei Wochen war sie allgegenwärtig: Pastellfarbene Glückseligkeit, die zu zweit, zu dritt, zu acht noch besser schmeckt als alleine. Nichts weckt das Kind in einem mehr, als dieser rosa-flauschige Hauch, der seine Daseinsberechtigung nur an diesen wenigen Tagen im Jahr hat.

Stück für Stück macht sie glücklicher. Tag für Tag machte sie einen satter. Zwei Wochen entführte sie in eine Parallelwelt, in der jeder noch so volle Kopf Ablenkung findet. Eine Welt, die bezaubernd ungesund, benommen farbenfroh daherkommt.

Zwei Wochen übernahm sie die Stadt, packte sie in Watte, legte einen Schleier von Unbekümmertheit über das Leben. Nun ist sie vorbei: Die Herbstmesse, an der das wohlig-flaue Gefühl einfach dazugehört. (zam)