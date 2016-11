Kunden anlocken

Die Tradition des amerikanischen Shoppingtags des Jahres ist mittlerweile auch in Basel angekommen. Während im 2015 nur Manor sich an einer Black-Friday-Aktion beteiligte, so ist es dieses Jahr die halbe Innenstadt. Zahlreiche Geschäfte werben mit Sale-Angeboten, die exklusiv am Black Friday gültig sind. Zudem versuchen sie Kunden mit weiteren Aktionen in die Läden zu locken.

So schmückt C&A seine Tore mit schwarzen und goldenen Ballonen. Der Kleider- und Modeladen Zebra verteilt Werber mit Schildern in den Händen in der ganzen Stadt, die auf den Rabatt aufmerksam machen. Inter Discount zeigt den Kunden auf grossen Plakaten ihrer Schnäppchenstücke auf. Das Schaufenster der Kleiderboutique Metro ist mit A4-Blättern vollgekleistert, darauf immer dieselbe Nachricht: Heute Black-Friday-Sale.