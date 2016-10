Sie ist der Kopf, die Stimme, das Gesicht von Bleu Roi: Jennifer Jans. Das Musikmachen hat sie von Kindesbeinen an gelernt, in einer richtigen Basler Musikerfamilie. Ihre Eltern und ihre beiden Schwestern machen ebenfalls Musik – Klassik, Barock – und Pop.

Eine ihrer Schwestern steht regelmässig mit ihr auf der Bühne; und zum Schwesternpaar gesellen sich zwei Brüder: Fertig ist Bleu Roi.

Doch Jennifer Jans ist nicht nur Musikerin, sondern auch Kulturmanagerin: als Präsidentin des BScene Clubfestivals. Dadurch ist sie eine grosse Kennerin der Szene, weiss um die vielen musikalisch Kreativen in und um Basel.

Um sich von all den Einflüssen abzuschirmen, hat sie sich gemeinsam mit ihrer Band für drei Monate nach New York zurückgezogen, um neue Songs zu komponieren. Die Grossstadtsounds wurden in der Schweiz weitergesponnen und schliesslich in Göteborg in den ehrwürdigen «Svenska Grammofonstudion» aufgenommen.