Kreativaufenthalt in New York

Heute sind sie äuserst erfolgreich zusammen unterwegs, die Rüst-Brüder und die Jans-Schwestern: Sie sind bereits zum zweiten Mal für den Basler Pop-Preis nominiert. «Das ist eine grosse Ehre», sagt Jennifer über die Nomination, «wir waren sehr überrascht – vor allem, weil unser neues Album ja erst zwei Tage nach der Preisverleihung herauskommt.»

«Of Inner Cities» heisst es. Erdacht und komponiert hat es Jennifer in New York. Drei Monate hat sie dort gelebt, geatmet, gewohnt, ist mit dem Aufnahmegerät durch die Stadt gelaufen, um den Sound des pulsierenden Lebens einzufangen.

Am Computer hat sie diese Sounds verdichtet, zu Beats, zu Klängen, oder auch zu einer Intro-Atmosphäre. Zum Beispiel im Song «Arrows». Ein dichtes Stimmengewirr eröffnet den Song. Es stammt aus New York, aufgenommen nachts um halb zwei. Da nämlich war Jennifer in ihre New Yorker Wohnung heimgekehrt, es war spät, dachte sie. Doch die Nachbarn feierten im Innenhof lautstark ein mexikanisches Familienfest. «In der Schweiz hätte ich das so nicht erlebt», sagt sie und lacht.

Aufgenommen und produziert hat die Band die New Yorker Lieder dann in Göteborg, in einem der besten Studios Schwedens. «Dort hingen 30 alte Synthesizer an der Wand», erzählt Jennifer. «Die haben wir erst einmal alle ausprobiert», sagt sie. Und Stefan Rüst ergänzt: «Da konnten wir wirklich aus dem Vollen schöpfen. Wir haben in diesem Studio geschlafen, gegessen, komponiert, gemixt – wir konnten uns nur darauf konzentrieren, ohne Ablenkung durch den Basler Alltag. Das war schon sehr speziell.» Sogar die Schulen haben den Bandmitgliedern Urlaub gegeben – auch Axel Rüst arbeitet als Lehrer, in Muttenz; Sport und Spanisch sind seine Fächer. Sein Bruder Stefan verdient im IT-Bereich seine Brötchen.

Viele handgemachte Sounds

Doch wie heisst er denn nun, der Sound, den Bleu Roi auf seinem neuen Album präsentiert? «Das ist bereits Thema von langen Gesprächen gewesen», erzählt Schlagzeuger Stefan. «Es ist wohl schon in der grossen Schublade Pop anzusiedeln», sagt Jennifer. «Manche Leute nennen es Dream-Pop, andere Synthie-Pop», erzählt sie. Und Gitarrist Axel ergänzt: «Mit Folk-Elementen, müsste man eigentlich sagen, denn wir spielen nicht diesen glatten, perfekt geschliffenen Pop – sondern es sind viele handgemachte Sounds drin.»

Eigentlich, darin sind sie sich einig, müsste ihre Musik «Blue-Pop» heissen – eben so leicht und strahlend und tiefsinnig und schön wie ihrer aller Lieblingsfarbe: königsblau. «Denn so klingt auch unsere Musik», sagt Bandleaderin Jennifer: «Bleu Roi: königsblau.»