Bisher spielte das Thema im Wahlkampf keine Rolle. Am Mittwoch hat nun die Basler CVP eine kantonale Initiative lanciert. Um den Mittelstand zu entlasten, sollen selbstbezahlte Krankenkassenprämien vom steuerbaren Einkommen abgezogen werden können.

Schon 2015 hatte die CVP-Grossrätin Andrea Knellwolf eine entsprechende Motion eingereicht, die jedoch von der Linken bekämpft wurde. Nun soll das Volk entscheiden. Der Unterschriftenbogen liegt momentan zur Genehmigung bei der Staatskanzlei.

Das Timing ist Zufall

Es sei ein Zufall, dass die Initiative genau jetzt komme, sagt CVP-Grossrat Remo Gallacchi: «Sie war in der Pipeline und wäre innerhalb der nächsten drei, vier Wochen lanciert worden.» Jetzt habe man sie halt etwas vorangetrieben –, auch weil das Sorgenbarometer gezeigt habe, dass die steigenden Krankenkassenprämien die grösste Sorge der Basler Bevölkerung sind.

Nicht nur die CVP hat innert Wochenfrist auf die Ergebnisse des Sorgenbarometers reagiert. Die SVP forderte am Freitag in einer Medienmitteilung Massnahmen gegen das Lädelisterben in der Innenstadt – und nimmt sich damit der drittgrössten Sorge der Basler an.

Die Partei verlangt, dass die Motion von SVP-Grossrat Joël Thüring zu flexiblen Ladenöffnungszeiten raschmöglichst umgesetzt wird. Der Regierungsrat solle «endlich mit einem konkreten Ratschlag an den Grossen Rat gelangen». Die Motion will dem Detailhandel mehr Spielraum bei den Öffnungszeiten geben, an Samstagen sollen die Läden bis 20 Uhr und an Werktagen bis 22 Uhr geöffnet haben können. Damit hätten die Basler Geschäfte die gleich langen Spiesse wie die Geschäfte im Ausland.

Die SVP will die Läden in der Stadt zudem stärken, indem sie verlangt, dass die vom Kanton betriebenen Parkhäuser zu Einkaufszeiten und am Samstag gratis sind. Auch mit dieser Forderung bezieht sich die SVP auf das Sorgenbarometer: Knapp die Hälfte der Basler findet, dass es in der Stadt zu wenig Parkplätze habe.