40 statt 42 Prozent der vollen Kantonssteuern bei den Einkommen, 47 statt 48 Prozent bei den Vermögenssteuer – die Riehener Bevölkerung wird auf das kommende Jahr hin steuerlich entlastet. Es war eine intensive und lange Diskussion, die sich die beiden Blöcke im Riehener Einwohnerrat lieferten. SP, Grüne und EVP versuchten mit engagierten Voten die von der Finanzkoordinationskommission (FiKoko) beantragte Steuersenkung zu verhindern. Schlussendlich blieben ihre Warnungen und auch jene von Finanzgemeinderat Christoph Bürgenmeier (LDP) ungehört. SVP, FDP, LDP und CVP/GLP schnürten mit 19 zu 15 Stimmen das angekündigte «Päckli» und senken auf das kommende Jahr hin die Einkommens- und Vermögenssteuern für natürliche Personen. Der Antrag der SVP, die Einkommenssteuern gar um drei Prozent zu senken, war chancenlos.

Sparen auf der Verwaltung

Für FiKoko-Präsidentin Claudia Schultheiss (LDP) ist nach Abschluss der Verhandlungen zum Finanz- und Lastenausgleich 2 mit dem Kanton «der Moment gekommen, um der Riehener Bevölkerung eine finanzielle Entlastung zu bieten». Die FiKoko sei überzeugt, dass die Steuersenkung ohne Leistungsabbau möglich ist. «Und wenn gespart werden muss, soll dies auf der Verwaltung passieren», forderte Schultheiss. Für Patrick Huber (CVP/GLP) geht es nicht um Sparmassnahmen und Leistungsabbau, sondern um «eine Gewinnverteilung». Es stelle sich die Frage, wem das überschüssige Geld der Gemeinde gehört. Mit der Steuersenkung soll der Mittelstand entlastet werden, betonten mehrere bürgerliche Redner.

Doch daran glaubt Mitte-Links nicht. «Es hat nicht nur Wohlhabende und Hausbesitzer in Riehen», mahnten Heinz Oehen und Roland Lötscher (beide SP). Sie wollen «ein Riehen für alle» und forderte deshalb den Gemeinderat auf, auch in der Wohnraumpolitik aktiver zu werden, um noch mehr zahlbaren Wohnraum zur Verfügung zu stellen. David Moor (EVP/Grüne) blickt besorgt in die Zukunft und vor allem an künftige Verhandlungen des Gemeinderats mit dem Kanton. Diese würden mit der Steuersenkung erschwert, da das «fatale Signal gesendet wird, dass es Riehen finanziell äusserst gut geht».

Fatales Signal nach Basel?

Die Fraktionsdisziplin funktionierte auf beiden Seiten sehr gut. Bei der EVP enthielten sich Alfred Merz und Thomas Widmer-Huber der Stimme. Bei den Liberalen konnte sich Peter Zinkernagel mit der Steuersenkung nicht anfreunden und enthielt sich ebenfalls. «Es ist die erste Aufgabe, ob für eine Gemeinde, ein Geschäft oder privat, mit Gewinnen zuerst Schulden abzubauen.» Er denke damit auch an künftige Generationen, so der ehemalige Präsident des Handels- und Gewerbevereins.

Selbst Finanzchef Bürgenmeier konnte seine bürgerlichen Kollegen im Einwohnerrat nicht stoppen. Er bezeichnete die Steuersenkung gar als «riskant» und warnte vor den unsicheren Folgen der Unternehmenssteuerreform III und den 35 Millionen Franken, die man für den Kauf der Schulanlagen per Fremdkapital aufnehmen muss. «Die Steuersenkung kommt zu früh. Man darf das Eigenkapital nicht angreifen», verlangte Bürgenmeier erfolglos. Mit den neuen Steuersätzen – die die Gemeindekasse rund 4,5 Millionen Franken kosten – budgetiert Riehen für das kommende Jahr einen Verlust von über 3,5 Millionen Franken. Die Botschaft der Bürgerlichen scheint klar: Riehen soll den Gürtel enger schnallen.