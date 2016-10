War es Voraussicht? Oder nur die Vorbereitung auf den geplanten grossen Auftritt? Fest steht: Als Staatsschreiberin Barbara Schüpbach punkt 12 Uhr die Resultate der brieflich Stimmenden verkündete, glänzten die vier bürgerlichen Regierungskandidaten mit Abwesenheit. An einem geheimen Ort trafen sich Baschi Dürr (FDP), Conradin Cramer (LDP), Lukas Engelberger (CVP) und Lorenz Nägelin (SVP) und harrten der Resultate. Während sich Cramer und Engelberger über ihre guten Ergebnisse freuen durften, war schnell klar: Baschi Dürr und Lorenz Nägelin gehören zu den grossen Verlierern des Wahlsonntags. Erst zur Verkündung der Schlussresultate trudelten die bürgerlichen Vier ein.

Ein enttäuschter Justizdirektor

Dass Dürr in den letzten, unglaublich entscheidenden Tagen noch so viele Wähleranteile verlieren würde, darf als Überraschung bezeichnet werden. Mit 21 090 Stimmen verpasste Dürr das Absolute Mehr um über 2300 Stimmen. Gar der viel gescholtene Hans-Peter Wessels erklomm noch einen Rang vor ihm. Im Rennen um das einst sicher geglaubte Regierungspräsidium hinkt der Sicherheitsdirektor der neu gewählten Elisabeth Ackermann (Grüne) mit gegen 3500 Stimmen hinterher. Es ist die Quittung für die negativen Schlagzeilen, die den Freisinnigen im schwierigen Sicherheitsdepartement begleiteten – und sich in den vergangenen Tagen noch gehäuft hatten.

«Klar hätte es besser laufen können», sagte ein sichtlich enttäuschter Dürr im Wahlforum. Die Gründe macht er zum einen am Amt selbst fest: «Es ist wohl nicht ganz zufällig, dass der Sicherheits- und der Baudirektor in den zweiten Wahlgang müssen.» Allerdings sei es auch «billig», nur dies als Grund anzuführen, sagte Dürr, und gestand auch Fehler ein. Für den zweiten Wahlgang zeigt er sich zuversichtlich: «Ich habe für mich die Möglichkeit nie ausgeschlossen, dass ich die Wiederwahl im ersten Anlauf nicht schaffe, entsprechend bin ich auf die Fortführung des Wahlkampfs vorbereitet.»