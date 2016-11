Die Basler Verkehrsbetriebe (BVB) müssen sparen: Rund 20 Millionen Franken sollen es sein. Gemäss BVB-Verwaltungsratspräsident Paul Blumenthal entspricht das 20 Prozent der beeinflussbaren Kosten in fünf Jahren. Grund: Die Regierung hat den BVB in der letzten Leistungsvereinbarung einen deutlichen Sparauftrag mitgegeben. Das wird auch das Personal zu spüren bekommen: «Jobabbau ist ein Thema», so Blumenthal in der gestrigen bz– allerdings «nur über natürliche Fluktuation». Zudem werde bei Vakanzen geprüft, ob diese eins zu eins wieder besetzt werden.

Als Eigner der BVB habe die Regierung ein Interesse daran, dass das Transportunternehmen finanziell langfristig gut da steht, betont Bau- und Verkehrsminister Hans-Peter Wessels (SP). Punkto Effizienz sei die BVB seit Jahren stabil, habe aber noch Potenzial. «Von Seiten Kanton begrüssen wir es, dass die BVB ihr Potenzial nun konsequenter ausschöpfen möchten.» Dabei gingen die BVB sorgfältig vor, versichert Wessels. «Es wird keine Entlassungen geben.»

Gar nicht verstehen kann der SPRegierungsrat Vorwürfe von Gewerkschaftsseite: Der Sparauftrag der Regierung sei «hirn- und kopflos», hatte Matthias Scheurer kritisiert. Der seit kurzem pensionierte VPOD-Funktionär befürchtet, dass dem BVB-Personal eine Katastrophe bevorstehe. Dabei laufe dieses schon heute am «absoluten Limit». Schuld an der Misere sei Wessels. Er habe bei der Tramquerverbindung Margarethenstich schlecht verhandelt. In den Gesprächen mit der Baselland Transport AG (BLT) um den Betrieb der Strecke soll er Millioneneinnahmen der BVB verschenkt haben. Wessels zeigt sich erstaunt: Der Margarethenstich habe mit den Effizienzsteigerungen bei den BVB nichts zu tun. «Die betroffene Tramlinie 17 wird bereits heute von der BLT betrieben», argumentiert Wessels. Es ändere sich lediglich die Linienführung. Der finanzielle Effekt auf die BVB sei entsprechend vernachlässigbar.

Geld für Kanton statt für BVB

In einem Faktenblatt aber widersprechen die BVB: «Gemäss Staatsvertrag kommen die Verkehrseinnahmen, welche die BLT auf dem Boden von Basel-Stadt erwirtschaftet, vollumfänglich dem Kanton Basel-Stadt zugute.» Allerdings: Das Geld geht zwar an den Stadtkanton, nicht aber an die BVB. Das fehlende Geld verschärft die finanzielle Situation zusätzlich zu den Sparvorgaben der Regierung.

Wessels vertritt eine andere Haltung: Der Margarethenstich werde den öV in Basel noch attraktiver machen – und auf den BVB-Anschlusslinien für mehr Passagiere sorgen. Parallel dazu werde das BVB-Liniennetz weiter ausgebaut, womit die BVB ihre Fixkosten auf mehr Kilometer verteilen können.